李銘忠扮醜演出凶狠殘暴殺手直呼享受。（威視提供）

全新黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、李銘忠等實力派金獎陣容攜手主演，其中大馬視帝李銘忠在《售命》中一改過往乾淨俐落的平頭造型，特意戴上凌亂假髮、穿上假肚腩，變成1位充滿暴戾氣息的瘋狂殺手，對此李銘忠坦言不怕扮醜，逼真的大肚腩竟然還成功騙倒傅孟柏！

大馬視帝李銘忠這次在新片《售命》中飾演一名由職棒選手轉變成的凶狠殺手「鬼臂」，過往多以乾淨俐落的帥氣平頭造型亮相的他，這次在新片中顛覆形象，不僅衣著邋遢，還要戴著凌亂假髮、刻意蓄鬍，不修邊幅的模樣簡直像個流浪漢。

不僅如此，李銘忠還得戴著「假肚腩」道具，讓他苦不堪言：「因為假肚腩是完全封閉的，而且會越戴越緊，尤其吸了汗水後更緊，一直頂著膀胱很想上廁所。」有趣的是，這逼真的大肚腩造型，竟成功騙倒和他對戲的傅孟柏，直至某次收工時，傅孟柏才驚呼：「欸那是假肚子！」令李銘忠哭笑不得地回覆道：「難不成你以為我原本就胖？」

儘管表演過程必須戴著假肚腩忍著尿意，李銘忠還是非常享受演出這個顛覆形象的角色，開心表示：「演起來完全不用顧形象真好，動作可以很大、很瘋狂，享受把自己變成一條瘋狗！」

不僅外型上令人大吃一驚，李銘忠這次在《售命》還有許多令人顫慄的暴戾演出，其中一場血腥殺警的「廁所砍手戲」讓人印象深刻，尤其是他犯案後，對著破門而入的警察回眸冷笑時，精湛演技令全場都不寒而慄，就連鄧仲謀都忍不住誇讚道：「他給了我七、八種不同的笑，每個笑都像看透一切，一種豁出去準備擁抱死亡的笑，真的演得太好了！」

片中還有許多打架、摔酒瓶的場面，雖然道具組準備的皆是「糖膠玻璃瓶」，但破碎後的碎片還是十分尖銳扎人，而李銘忠演出當下是赤腳，仍然毫不畏懼地踩著碎片繼續表演，事後劇組關心時，李銘忠則是霸氣說道：「導演沒CUT我就繼續演！」敬業的演出令人讚嘆不已。電影4月29日上映。