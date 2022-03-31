前中華男足教頭陳信安成立足球學校，麾下小將以ACA足球俱樂部為名，去年勇奪台灣乙級聯賽冠軍，「衝甲」成功。陳信安昨天宣布今年征戰台灣企業甲級足球聯賽，將改名為「台北競技俱樂部」（AC TAIPEI），與推廣性質的陳信安足校有所區隔，也公布猛虎頭像的新隊徽，首季力拚企甲保級。

「本來是設定2023年打上企甲，結果提早1年。」陳信安表示，企甲強度比乙級高出許多，除了原本的蔡孟辰、李孟哲與黃浩凱等主力班底，也補進一柳夢吾、張正斌、黃聖傑等好手，今年會特別加強中後場的防線串聯，累積經驗與實力，目標放在保級。

隊名部分，陳信安把足球學校與競技隊伍分開，取名台北競技有師法西班牙畢爾包競技的味道，因為畢爾包競技強調從自家梯隊培養出第一隊成員，和他經營俱樂部的理念相近，目前台北競技俱樂部從U8到U18已有7支青訓梯隊，也會成立預備隊參加乙級資格賽，為企甲一隊儲備可用之兵。

吉祥物一樣是老虎，台北競技把隊徽轉為虎首正面，代表升上企甲的決心與熱情，額頭花紋的「北」字則象徵是深根台北的俱樂部，準備大展身手。

去年贏得乙級聯賽金靴獎的李孟哲，則坦承企甲的強度真的高，他雖然期待與眾多外援的競爭對抗，但也知道在企甲要進球不可能只靠自己，「團隊提升更重要！」如果他真的被對手重兵看管，隊友就有機會挺身而出。

台北競技將在企甲開幕戰對上去年亞軍台電，隊長蔡孟辰非常期待能和回國發展的溫智豪同場競技，「有一次在國家隊集訓跟智豪學長踢過球，他真的很厲害！」去年榮膺乙級聯賽金手套獎的門將黃浩凱，則說不論在甲級或乙級聯賽，不想被進球的想法都一樣，「擋掉就是漂亮撲救！」曾去廣州富力足球學校5年的黃浩凱相信，金手套獎不是壓力而是動力，「上企甲心情很雀躍，很像當年要出國那樣！」