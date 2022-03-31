「半島電視台」報導，負責支援中歐和東歐經濟轉型的歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）表示，在激烈戰事和經濟制裁的影響下，俄羅斯經濟今年估計將萎縮10%，烏克蘭國內生產毛額（GDP）則可能減少達20%。

在俄烏戰爭爆發前，歐洲復興開發銀行預期今年俄羅斯經濟成長率可達3%、烏克蘭GDP則有望增長3.5%。