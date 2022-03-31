不斷更新》戰爭沒好處 歐洲機構曝俄烏「兩敗俱傷」 19:212022/03/31 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊爾平的一棟建築物在俄軍攻擊後起火。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「半島電視台」報導，負責支援中歐和東歐經濟轉型的歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）表示，在激烈戰事和經濟制裁的影響下，俄羅斯經濟今年估計將萎縮10%，烏克蘭國內生產毛額（GDP）則可能減少達20%。 在俄烏戰爭爆發前，歐洲復興開發銀行預期今年俄羅斯經濟成長率可達3%、烏克蘭GDP則有望增長3.5%。 《國際經濟》利空連續轟炸 日下季GDP堪慮 普丁會丟核彈消滅烏克蘭？退役上校4字預言「最殘忍結局」 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #經濟制裁 #GDP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃征輝快評》從烏克蘭看有限戰爭 15:102022/03/31 快評 喜劇演員變戰時英雄 民調：澤倫斯基信任度第一 14:082022/03/31 國際 奔騰思潮》俄烏戰爭對今後國際戰略格局的可能影響（亓樂義） 17:422022/03/31 海納百川 烏克蘭官員：近半數領土遭俄軍濫炸「汙染」 15:032022/03/31 國際 俄烏戰爭敲響國民黨警鐘？他從最新民調發現「驚人真相」 14:102022/03/31 政治 品觀點｜俄烏邊打邊談 全球經濟不確性爆表 石油危機衝擊空前 18:512022/03/31 政治 他驚爆北約擴張軍火商「可怕利益」 網氣炸：我們被利用了 15:222022/03/31 政治 拜登會見李顯龍 維持印太和平穩定 04:102022/03/31 話題觀察 日將正名 烏克蘭首都基輔日語譯名改烏國發音 12:232022/03/31 國際 普丁失算？他一句話揭穿「美國失誤」：現在換西方害怕了 12:042022/03/31 政治 陸媒反擊美國：從俄烏衝突中趁火打劫 13:432022/03/31 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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