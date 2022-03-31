交通部政務次長胡湘麟今表示，只要達到市場規模，讓輕軌營運得以永續時，就會把嘉義輕軌按順序去推動。（呂妍庭攝）

交通部鐵道局今上午舉辦「C612標嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮」，嘉義市長黃敏惠特別提及，高鐵嘉義站是目前全台唯一無軌道連接台鐵的車站，既然當初交通部已有輕軌規畫，希望能盡量實現，對此，交通部政務次長胡湘麟回應，只要運量達到市場規模，嘉義縣、市政府與交通部一起努力，輕軌圓夢非常有可能。

去年行政院宣布核定蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院計畫時，黃敏惠就曾提及，嘉義市爭取連接至高鐵嘉義站的輕軌10多年，2004年中央以BRT替代輕軌，並承諾持續辦理輕軌運輸計畫，但一直沒有進度，現在BRT運量滿滿，希望建輕軌的計畫能實現。

今黃敏惠在鐵高3車站動土典禮上，先感謝中央給予「嘉義地區軌道整體路網評估規畫」補助經費600萬元，讓縣、市一起合作打造交通網絡，而此計畫與輕軌沒衝突，且嘉義高鐵站旁就有規畫預留輕軌站體空間，相信建造連結縣、市的輕軌，帶來的觀光效益會更強、更大。

胡湘麟說，輕軌最早期的規畫原來是希望高鐵在嘉縣太保設站後能銜接嘉義市，所以在規畫嘉縣至嘉市50米大道，即現今的高鐵大道時，就把道路線型、斷面，甚至結構功能設計成與輕軌結合，後來因運量考慮，初期使用BRT做先導工程，培養民眾乘坐大眾交通運輸往返高鐵的習慣。

胡湘麟說，只要達到市場規模，讓輕軌營運得以永續時，就會把輕軌按順序去推動，這部分也需要縣、市政府與交通部一起努力，還說未來輕軌圓夢「非常有可能」。

嘉義縣副縣長劉培東也說，嘉義高鐵站附近有太子新市鎮，還有嘉義科學園區、故宮南院、馬稠後工業園區等，縣府也在進行高鐵周邊第二期的整體開發，未來會形成一個新核心，與嘉市形成雙核結構，在雲嘉南創造核心價值，如輕軌完成，可連結兩個核心，帶動整體發展。

立委王美惠也當場要求胡湘麟持續追蹤嘉義輕軌進度，並安排時間與縣、市政府開會、討論，盡快促成輕軌工程進行。

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