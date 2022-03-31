PCB鑽針廠尖點31日公告指出，因應上海市官方實施兩區封控，上海尖點精密工具有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，於4月1日3時至4月5日3時止實施封閉生產。

公司將通知客戶調整出貨時間因應，並持續關注當地疫情，配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。尖點提到，配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，目前無員工呈陽性反應，公司也將持續評估因封控造成人力及物流狀況對財務業務之影響。