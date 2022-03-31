配合地方政府防疫 尖點上海進行封閉生產 19:222022/03/31 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PCB鑽針廠尖點31日公告指出，因應上海市官方實施兩區封控，上海尖點精密工具有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，於4月1日3時至4月5日3時止實施封閉生產。 公司將通知客戶調整出貨時間因應，並持續關注當地疫情，配合當地政府各項防疫措施，確保員工安全與健康。尖點提到，配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，目前無員工呈陽性反應，公司也將持續評估因封控造成人力及物流狀況對財務業務之影響。 傳特斯拉供應商Aptiv 叫停上海部分生產 重啟小三通 國台辦盼民進黨別阻撓 #尖點 #配合當地 #封閉 #生產 #實施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金鐘視后聞妹喜獲麟兒「哭到眼罩全濕」 比自己生還感動 17:582022/03/31 娛樂 全台首創！陳時中視察基隆 宣布實施類普篩計畫 17:402022/03/30 生活 疫後、戰後兩大商機浮現... 陽明：4、5月運量可望回溫 04:102022/03/31 財經要聞 拜登擬動用國防生產法提高電池用礦產 10:422022/03/31 財經 《國際經濟》3個月來首次 日2月工業生產轉正 11:482022/03/31 財經 首個大陸國產新冠抗體藥物 加速生產 04:102022/03/31 焦點新聞 上海新國際博覽中心 臨時集中隔離點將啟用 15:142022/03/31 兩岸 彰源大陸不銹鋼管廠配合防疫停工3天 11:572022/03/31 財經 清明連假出遊避車潮 新北公布管制改道資訊 15:092022/03/31 生活 美：全球祭出口管制 衝擊俄軍情系統與戰車生產 16:222022/03/31 國際 上海市委市政府致信全體市民：感謝理解支持和付出 共同守護家園 09:452022/03/31 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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