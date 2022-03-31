農委會31日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計8,561萬元，主要受損縣市為雲林縣。

農糧署統計，農作物被害面積809公頃，損害程度29％，換算無收穫面積236公頃，受損作物為蒜頭，主要為浸水導致損失。

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