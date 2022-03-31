3月霪雨重創雲林蒜農 19:222022/03/31 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會31日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計8,561萬元，主要受損縣市為雲林縣。 農糧署統計，農作物被害面積809公頃，損害程度29％，換算無收穫面積236公頃，受損作物為蒜頭，主要為浸水導致損失。 半年揪35批 日本草莓農藥又超標 台南鳳梨開賣 黃偉哲行銷鳳梨拓通路 #霪雨 #農委會 #農業 #農糧署 #損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東農業改良場 選育出春石斛新品種 19:112022/03/30 生活 三陽去年合併營收、營業利益 均創新高 02:562022/03/31 財經 高雄2機車追撞 元凶竟是綠鬣蜥 04:102022/03/31 地方新聞 農糧、鋼鐵股 利空襲擊 04:102022/03/31 證券．權證 桃園芋見愛神4月登場 浪漫賞花去 04:102022/03/30 地方新聞 銷日鳳梨頻傳殘留蛾類 農委會：加強包裝場防護 17:092022/03/30 生活 恆春半島洋蔥產量約減7成 收購價漲2倍創歷年新高 19:322022/03/30 生活 嘉義優鮮上架跨境電商 專攻港澳打開國際市場 12:262022/03/31 生活 雲林蒜頭採收期遇雨釀災 張麗善籲中央全縣現金救助 17:282022/03/31 生活 農會法部分條文修正草案 政院通過 19:022022/03/31 財經 慶祝農民節 台南市表揚128位農業傑出單位及農民 14:492022/03/29 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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