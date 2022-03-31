前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於全球天然氣供應，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮披露，美國去年６月和中國大陸簽25年長約，還附加高額違約賠款。沒想到現在價格漲10倍，中國大陸賺到了，美國反而回頭問這份合約可不可以不算？他也指出，台灣4月1日起少了俄羅斯的天然氣，經濟部坦承準備在市場上買現貨。朱學恒驚訝表示，市場現貨非常貴！

俄羅斯先前要求西方國家，從4月1日開始必須以盧布支付能源出口，該措施被認為特別是針對德國最依賴的天然氣。不過在雙方領導人折衝之下，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已經在電話中告訴德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，儘管他計畫以盧布支付，但是歐洲夥伴的支付方式沒有改變。

郭正亮日前在朱學恒直播中披露，中國大陸最近真的賺了不少，原委是美國之前逼中國大陸買好買滿糧食和能源，去年６月美國和中國大陸簽25年長約，為了不讓中國大陸違約，還附加非常高額的違約賠款。

郭正亮指出，沒想到這個合約幫了中國大陸一個大忙，因為現在價格漲10倍，美國反而回頭問這份合約可不可以不算？現在因為歐洲也跟中國大陸求情，中國大陸就做面子給歐洲，把幾艘船的LNG賣給歐洲賺差價，這是運氣好。且目前LNG船也客滿了，若今年要多給歐洲150億立方米，現實上也做不到。

郭正亮表示，美國後來又發現另外一個問題，真的完全算錯。LNG不但要有船，而且還要有接氣碼頭，德國都是買管線天然氣，LNG碼頭大部分在西班牙，歐洲全境的碼頭也不夠用。依照歐洲環評，要蓋接收站估計要2年到5年，不然蓋不起來。

俄烏天然氣之亂"美失算.陸爽賺.台剉咧等!

郭正亮解讀，這是二戰以來第一次「金融帝國」撞上「貿易帝國」，美國用金融體制，俄羅斯有原物料，歐洲又非用不可。俄羅斯又給歐洲出一個難題，4月1日起用盧布結算。這兩天盧布從去年12月76一路貶到137，現在又回到91，表示市場有人在買，但國際上又買不到盧布，所以等於要用黃金交易。

郭正亮分析，台灣4月1日起少了俄羅斯的天然氣，一年就是180萬噸。台灣向德州買200萬噸，可是去年1月就開始進貨，所以並不是這一批，國民黨立委賴士葆追問下，經濟部承認準備在市場上買現貨！並且，台灣天然氣儲備只有8天！朱學恒驚訝表示，市場現貨非常貴！且俄羅斯LNG到台灣要6天，印尼要7天或8天，卡達要13天，美國要23天！

郭正亮精算，歐洲一年從俄羅斯進口1500億立方米，美國現在只供應歐洲150億立方米。就算把歐洲核電綠電火力全開，都還差750億立方米。如過俄羅斯真的斷氣，歐洲就跳起來了，台灣也會買不到。

而俄烏衝突如果長期化，郭正亮認為，全世界要進入衰退，通膨加上太多人為因素，歐洲、美國都會受不了，安聯經濟學家已經預測，通膨在今年夏天就破10了！