遠距工作模式正在席捲全球，Google台灣預計於4月14日起實施「3+2混合辦公」，並已於3月14日起進入轉換期，成為Google亞太區第一個轉換到混合工作周的據點。Google台灣表示，在「3+2混合辦公」制度下，多數Google員工一周會在辦公室工作約三天，另外兩天則可以自行選擇工作地點。隨著此制度逐步推行到Google全球辦公室，屆時約60％的Google員工每周有幾天會到辦公室、20％的員工在新的辦公地點工作、20％則是居家辦公。

Google台灣表示，如果員工無法持續進辦公室工作，也能選擇「在哪都能工作周」、「申請延長在家工作」、「轉移主要辦公地點」、「完全遠距辦公」等彈性配套措施。

Google Workspace在2021年針對全球客戶進行調查，發現有74％的公司打算讓部分員工永久實施遠距辦公。另外，有70％的高階主管支持一定程度的混合辦公，13％則支持全面實施遠距辦公。

Google台灣表示，在未來工作模式的樣貌中，需要具備更多彈性及選擇，且在「哪裡」工作不再重要，「如何」把工作完成才是關鍵。未來工作模式中，時間空間的限制和界線模糊，實體辦公室空間也可能不復存在。

此外，科技工具將扮演重要角色，成為打造未來工作模式的關鍵。參與工作的方式、形態，從傳統工作形式轉向更多元化的可能。

近期全球大缺工，台灣更面臨少子化的衝擊，Google台灣指出，少子化造成勞動人口縮減，使得企業普遍面對人才短缺；而優秀人才將對工作上的彈性有更多的要求。對企業來說，彈性的工作模式，讓招聘人才的時空範圍更加廣泛，也讓企業打播實體將屆，得以朝海外徵才。

轉移到未來工作模式，Google台灣表示，將會是一個循序漸進、持續實驗調整的過程。Google將以保持彈性為未來工作模式的核心，不再量化員工待在辦公室的天數，而是關注大家聚在一起的時間，並強調企業文化的塑造、或者透過團隊活動凝聚信任。