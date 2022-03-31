趨勢科技表示，2022年第一季最常見的網路詐騙手法大多出現在「投資」、「捐款」與「交友」行為中，有心人士利用熱門話題設下謊言圈套，例如NFT詐騙今年首季就偵測到近4萬筆，或是主打假借俄烏之戰捐款名義發起的假捐款社團等等，都是近期相當常見的手法。趨勢科技呼籲民眾小心提防，避免落入詐騙陷阱。

騙術一：招兵買馬騙投資

近年受到數位金融的發展驅動，投資詐騙的戰場逐漸轉向網路。根據趨勢科技偵測統計，台灣在2022年第一季網路投資詐騙就高達60多萬筆，較去年同期上升了至少17％，另外市場上也出現日趨多元的投資新工具，如NFT詐騙今年首季就偵測到近4萬筆。相關常見手法包括假NFT贈送或白名單抽獎活動、設置假NFT網站交易平台來騙取投資、盜取NFT的釣魚郵件、販賣盜版NFT，民眾透過網路進行投資必須更加小心。

騙術二：趁火打劫騙愛心

趨勢科技表示，不肖份子假借俄烏之戰捐款名義，發起假的捐款社團，例如「烏克蘭人道救援紅十字會」粉絲專頁、「烏克蘭紅十字國際委員會（ICRC）」Line帳號，邀請民眾加入捐款或捐贈物資，濫用愛心。

除此之外，國外也出現由駭客經營的「假人道援助網站」，聲稱接受捐款以幫助落難的人民，或是透過「人道援助釣魚郵件」誘騙民眾點擊捐贈加密貨幣。

騙術三：交友邀請騙個資

如同今年初影音串流平台推出火紅的《Tinder大騙徒》，趨勢科技調查發現，2022第一季台灣的網路交友詐騙數量共有30多萬筆，最常見的手法就是瞄準寂寞的心靈，透過手機簡訊或電子郵件傳送關心與交友邀請，同時附上釣魚網址引誘民眾點入並要求註冊登入、填問卷以及輸入個人重要資訊，達到騙財、騙色、騙個資的目的。

《Digital 2022: TAIWAN》最新報告指出，台灣有將近半數（48.8％）用戶擔心網路上假消息的真偽辨別；另有約三成（33.1％）用戶在意個資外洩的問題，兩者皆較去年升高3.3％，顯示民眾對網路安全與隱私的意識日漸升高，如何辨別網路上的真假與陷阱是現代人的重要課題。

趨勢科技分享三大資安素養要點，包括對於帶有連結或附件檔的社群貼文、來路不明的電子郵件或訊息，務必抱持謹慎心態，特別是與時下熱門議題相關的內容，更可能是駭客佈下的網路詐騙或網路釣魚陷阱。此外，在點擊、評論或分享前，先確認自己正在閱讀的內容，以免散播錯誤訊息。尤其對於可能引發強烈情緒的煽動性評論、照片或影片貼文，務必確定新聞來源或直接進入官方網站查詢相關報導的真偽。

最後，妥善保管個資帳密人人有責，其中的要點包括避免向他人透露個資資訊、定期更換個資帳密、避免使用相同且容易猜解的帳密資訊等等，也是保護資料安全的重要步驟。

趨勢科技建議，民眾可以透過趨勢科技PC-cillin 2022雲端版、「趨勢科技防詐達人[email protected]帳號」或是「防詐達人臉書版」等工具，來做到最全面的網路安全防護。