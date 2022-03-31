中租全民電廠從去年6月之後即沒有再推新案，若對全民電廠有興趣，目前在中租全民電廠官網的二手布告欄有一百餘片太陽能板待出售，其中有9案預估售電投報酬率逾5％。

在中租全民電廠推出太陽能板，每案內部預估售電投報率約為4.25％，若投資人在買進太陽能板後想再出售時，則可以透過中租全民電廠二手布告欄中公告，根據統計，目前在22案中，總計有150片多待售。

中租控股表示，中租控股會用原有的投報率協助試算剩餘的價值，但實際價格都是賣家自己決定。由於太陽能板訂價高低會影響到未來投資報酬率，由於出售者願意略降價求售，在二手布告欄太陽能板有9案預估售電投資報酬率逾5％。

至於全民電廠售電收入該如何繳稅？售電收入是屬於「一時貿易盈餘」。中租控股表示，自然人(認購者)如屬無其他銷售行為且最近6個月平均每月售電收入(未扣除相關費用)未達8萬元者，得免辦理營業登記並免課徵營業稅，若依現行稅法規定：自然人如無其他銷售行為且最近6個月平均銷售額未達8萬元，免課徵營業稅，而是以「一時貿易盈餘(=總銷售額6％)」申報繳納個人綜所稅。

舉例來說，A小姐持有太陽能板30片，在107年售電共獲得台電給付電費5萬元(尚未扣除相關費用)，電費50,000元x6％=3,000元(售電盈餘)將列入年度所得。如A小姐當年度所得稅率為12％，則電費衍生的所得稅為3,000元×12％=360元。