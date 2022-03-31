生產線缺工、效能不彰、流動率高困擾所有企業，東友科技（5438）董事長黃育仁找出解決方案，決定提供環境讓ASD（自閉症）發揮長才，證明他們可以，31日東友科技舉辦ASD專案招募發表會，宣布將招募30位星兒員工加入東友的大家庭，還呼籲星兒家長帶著孩子來應徵，一起加入改變的行列。

東友科技晉用自閉症員工，也就是星兒員工已有七年之久，早在七年前東友科技SPA部門，就開始任用星兒員工，從一開始的四位員工，到目前一共有十位星兒在這裡發揮所長。現此部門已堂堂邁入第八年，也從工作中佐證了星兒在職場上的驚人產值。

根據東友統計，星兒在零件檢驗比15年資歷的工程師快20％，設備操作速度比15年資歷工程師快了32.8％，影像校對跟15年資歷的工程師相比，不僅速度快了29.7％，連準確率也高出不少。更重要的是，星兒的離職率僅僅只有5％。離職率低，也意味著企業在人才培育的耗費，也將因為晉用星兒而大幅降低。

對於很多人認為東友科技晉用星兒員工是在做慈善，對此，黃育仁不表認同，他重申，「我們不是在做慈善，晉用星兒是因為東友有迫切的需求，其實是星兒在幫助東友克服困難」。

黃育仁強調，自閉兒之所以被稱為星兒，是因為他們在社交、情緒、認知和感官方面與常人不同，但卻在某些方面特別厲害或突出，簡直像外星人一樣，他們是從星星來到地球的孩子。這代表他們在智能方面不一定是有缺陷的，有些其實還特別聰明，只是外在表現與一般人不一樣，所以很多人對他們有誤解，但因為他們不像身障和精障那樣容易辨認，所以更可能在成長過程中被不友善的對待，父母也會承受更大的社會壓力，這種不友善來自不了解，不了解帶來歧視，歧視造就霸凌。

著眼於此，東友決定站出來，目的就是期盼可以打破外界誤解，展開平權改革，黃育仁強調，今天要做的不只是招募星兒員工，更重要的是推動平權，讓大家可以更了解自閉症譜系障礙的患者，讓他們的天賦從深櫃中出來，獲得跟其他人一樣的工作機會。要讓這些孩子從被誤解、被歧視、被小看、被霸凌的那座櫃子中走出來，讓大家明白他們的優勢與能力，讓大家知道，他們可以。

除了以身作則外，黃育仁也打出「你可以、我可以、我們可以」的口號，呼籲企業接受星兒的與眾不同，從而發掘他們的獨特天賦，同時可以更實際的行動，支持這場平權改革運動。