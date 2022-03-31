水泥主要生產原料煤炭價格從去年至今，已漲了超過50％，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）大陸市場首季獲利將難維持去年同期水準，營運成長面臨壓力。

台、亞泥指出，煤炭價格從去年的2位數，今年已來到3位數。

大陸水泥價格在3月初，已反映煤價，每噸平均已漲了近100元人民幣；不過，水泥業者表示，水泥價格上漲的幅度，無法覆蓋煤炭、運輸油價等生產成本的增加。

從去年下半年起，大陸實施能耗雙控、限電，台泥大陸市場的出貨量就受到影響而有減少，雖然春節假期過後，台泥各營業所在地水泥價格都有上漲，但獲利一定會受到衝擊。台泥表示，水泥銷量減少，加上占生產成本四分之一的煤炭價格大漲逾五成，預期對首季的獲利有一定的衝擊。

亞泥指出，煤炭價格飆漲，對今年毛利及獲利的衝擊難以避免。

市場估，台泥、亞泥今年首季大陸市場的營業毛利率，恐因煤價飆漲而下滑，可能會比去年同期下滑三、四個百分點。

大陸主要市場為南京的信大水泥，2021年的獲利，就因大陸廠獲利貢獻度減少，而有2位數的衰退。今年第一季，在煤炭價格上漲，雖然南京地區水泥價格陸續反彈，但不足以彌補各項原物料及生產成本的增加，營業毛利恐仍將下滑。