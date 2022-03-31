五月報稅季即將來臨，歐付寶（6878）31日宣布成為完成全台22個縣市政府繳稅系統串接的第一家電子支付公司，將於4月1日推出線上繳稅服務。展望全年營運，歐付寶表示，2022年將聚焦在4大業務，其中包括綠界科技（6763）合作，互相導流連結歐付寶支付業務，預計2022年母公司歐買尬集團處裡的代收金流量將有望達900～1,000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶。

行動支付已成為疫後新常態，歐付寶表示，這次推出線上全方位繳稅服務，全面與財政部各項稅費接軌，使用者只要掃描稅單上的QR-CODE，即可完成繳稅，省去過去還要使用自然人憑證、下載報稅軟體等繁複作業。

歐付寶表示，舉凡綜合所得稅、營業稅、遺產稅、贈與稅、牌照稅、房屋稅、地價稅、土地增值稅、契稅等，估計約新台幣2.3兆元的稅收均可透過歐付寶新功能繳納，將大幅節省納稅人的時間。

歐付寶2011年成立，2015年取得電子支付執照，是台灣電子支付產業中的先進者，3月才剛登陸興櫃。歐付寶主要提供多元的收付款、如台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的「斗內」（贊助）模組等。

受惠於2021年7月新版《電子支付機構管理條例》正式上路，整合電子支付、電子票券支付生態圈，在新法規助攻下，將有望為電子支付帶來全新動能，可辦理的業務範圍更廣。

展望2022年營運，歐付寶將串連綠界科技，在綠界的付款頁面當中，會加上讓消費者使用歐付寶掃碼付款的選項。綠界科技收費來自於信用卡，但成本較高，相較起來，歐付寶綁定的是銀行帳戶，手續費大幅降低。歐付寶表示，兩家公司聯手，預估將為歐付寶新增約6萬用戶、歐買尬全集團GMV今年更上看千億元。

此外，歐付寶接下來也將瞄準跨境電商金融服務，提供店家使用微信來進行跨境收款的服務，並計畫與更多國際支付合作界接，擴大海外市場。