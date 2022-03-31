網路論壇PTT實業坊出過許多名人，言之有物的正妹鄉民常有爆紅待遇，其中「qn」黃瓊慧就是鄉民女神代表之一；她由於長期關心公眾議題，不想被鄉民酸「妳行妳來」，乾脆真的挺身而出「我行我來」，投身在地希望能為民眾服務。日前她親身直擊桃園壽司郎機車縱火案現場，事後她發現女嫌犯案動機是「男友跟前女友擱擱纏」，忍不住稱讚中時新聞網使用壽司「郎」這雙關語，與縱火事件內容相當貼切。

qn前(29)日自己扮演了一回事件「爆卦主」，在她的臉書粉專「瓊慧 桃園觀察日記」發照片寫道：「中路特區壽司郎發生大火！剛致電桃園消防隊，告知是摩托車先燒，之後延燒到建築物，水車已到，請路過的民眾留意！」；如果是地震第一個發文，鄉民會說：「你贏了」；如果遇到地方性火災，有地緣相關的網友也會很關心，這次qn雖然沒去八卦版爆卦，但臉書上確實掌握了第一手資訊，也即時致電消防局尋求協助。有網友問她：「qn大你會在八卦板爆這篇文嗎？」qn回：「不用啦PO這邊就好了」，有網友說：「自從有了qn懶人包就不看八卦版了」。

qn今(31)日在臉書跟進了事件後續：「不滿壽司『郎』跟前任女友擱擱纏 她放火燒光14部機車，中時新聞使用壽司『郎』這雙關語，與縱火事件內容相當貼切。但提醒被愛恨情仇糾葛的男男女女，縱火的行為觸犯公共危險罪！這可不是刑責較輕的毀損罪。」並科普了燒機車及燒店面的刑度不同；桃園市議員陳雅倫回應：「驚死郎」；網友回：「很多人不知道拿汽油縱火是很危險的舉動，汽油的閃燃與瞬燃不但會讓大火難以收拾，也有可能燒到自己，強烈建議使用揮發性材料縱火的刑度應該要提升起訴刑期才行，因為這是很危險的事情」。

qn黃瓊慧如一般網民關心社會大小事，針對如王力宏婚變等當紅事件也曾發表看法；先前有立委說要「關PTT」，她也站出來力挺言論自由大喊：「PTT不能亡！」；更早前發生屏東超商女店員被挖眼案，qn也心疼表示超商店員真的很可憐，平常雖不一定會遇到奧客但卻要十八般武藝樣樣都通，現在還要承擔提醒客人戴口罩被刺殺或挖眼的風險。目前黃瓊慧以資深鄉民身分參選桃園市議員，望能為真正的「鄉民」服務。