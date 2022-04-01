為回饋消費者，讓大家近距離體驗新品、熱銷經典品，DIOR、MAKE UP FOR EVER、ELEMIS推出限時快閃店，好拍又好玩，又有小禮物可以拿，周末一定要拉著好姐妹一起去朝聖。

▍1.DIOR癮誘唇膏限定快閃體驗館

為歡慶「迪奧癮誘唇膏」上市，迪奧4/1至4/5於台北信義區盛大開設「DIOR癮誘唇膏限定快閃體驗館」，凝聚迪奧經典設計元素，打造出「粉紅藤格夢境」、「丹寧潮流工坊」與「銀色未來時尚」3間癮誘放閃攝影棚，體驗盡情閃耀、隨心所欲的時尚態度。3/31特別邀請到質感男神林柏宏、閃耀新星王淨以及金曲新聲壞特?te，3位一同出席開場活動，展現耀眼態度與極致釉光美唇。

全新迪奧癮誘唇膏癮誘大使林柏宏。（圖／品牌提供）

全新迪奧癮誘唇膏癮誘大使壞特?te。（圖／品牌提供）

迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館。（圖／品牌提供）

迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館中的「丹寧潮流工坊」。（圖／品牌提供）

迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館中的「粉紅藤格夢境」。（圖／品牌提供）

迪奧癮誘唇膏限定快閃體驗館中的「銀色未來時尚」。（圖／品牌提供）

▍2.MAKE UP FOR EVER「HD SKIN粉無痕快閃店」

隨著百貨母親節檔期開跑，MAKE UP FOR EVER除了祭出超值優惠外，更推出限定主題快閃店，陸續在全台指定點巡迴展出！來到「HD SKIN粉無痕快閃店」千萬不能錯過「微網律動沉浸體驗區」，現場拍下與光影互動的畫面，分享到FB、IG，還有機會可獲得限量精美小禮。

MAKE UP FOR EVER「HD SKIN粉無痕快閃店」。（圖／品牌提供）

「HD SKIN粉無痕快閃店」全台巡迴時間：

4/6～4/10 台北新光三越信義A8

4/13～4/18 新光三越台南西門店

4/21～4/26 太平洋SOGO百貨中壢館

HD SKIN粉無痕快閃店「微網律動沉浸體驗區」。（圖／品牌提供）

快閃店獨賣的「粉無痕精緻美人組」。（圖／品牌提供）

▍3.ELEMIS全台首間實體快閃店

被譽為英國NO.1奢華護膚品牌ELEMIS愛莉美，於2021年9月正式進入台灣好評如潮，有著「小黃罐」可愛暱稱的明星人氣「海洋膠原精油卸妝膏」隨即擄獲大批挑剔保養迷的心，甫登台就成為保養迷心中的護膚首選。

ELEMIS全台首間實體快閃店。（圖／品牌提供）

為滿足眾多鐵粉的期待，ELEMIS快閃進駐新光三越信義A8，快閃店以時髦優雅的英倫風展現，結合高雅時尚的流線設計，點綴奢靛藍色線條，復刻倫敦經典電話亭，宛如頂級奢華SPA的舒適空間。為慶祝新光三越信義A8快閃店全新登場，即日起至5/8開幕期間靠櫃試用並完成LINE綁定，即贈「海洋膠原精油卸妝膏20G」，盡情享受薰衣草和洋甘菊芳療精油香氣帶來的療癒體驗。

ELEMIS海洋膠原精油卸妝膏添加修護成分「海洋膠原」和精華油，以及療癒舒心的薰衣草和洋甘菊芳療精油，卸妝同時養膚，宛如在做臉部精油Spa。（邱映慈攝）

ELEMIS海洋膠原修護精萃創新完美油水比例配方，質地輕盈好吸收，幫肌膚注入滿滿水分。（邱映慈攝）

超人氣海洋膠原卸妝組含海洋膠原精油卸妝膏100G、海洋膠原精油卸妝膏大馬士玫瑰版100G，優惠價3,500元。（邱映慈攝）