為回饋消費者，讓大家近距離體驗新品、熱銷經典品，DIOR、MAKE UP FOR EVER、ELEMIS推出限時快閃店，好拍又好玩，又有小禮物可以拿，周末一定要拉著好姐妹一起去朝聖。
▍1.DIOR癮誘唇膏限定快閃體驗館
為歡慶「迪奧癮誘唇膏」上市，迪奧4/1至4/5於台北信義區盛大開設「DIOR癮誘唇膏限定快閃體驗館」，凝聚迪奧經典設計元素，打造出「粉紅藤格夢境」、「丹寧潮流工坊」與「銀色未來時尚」3間癮誘放閃攝影棚，體驗盡情閃耀、隨心所欲的時尚態度。3/31特別邀請到質感男神林柏宏、閃耀新星王淨以及金曲新聲壞特?te，3位一同出席開場活動，展現耀眼態度與極致釉光美唇。
▍2.MAKE UP FOR EVER「HD SKIN粉無痕快閃店」
隨著百貨母親節檔期開跑，MAKE UP FOR EVER除了祭出超值優惠外，更推出限定主題快閃店，陸續在全台指定點巡迴展出！來到「HD SKIN粉無痕快閃店」千萬不能錯過「微網律動沉浸體驗區」，現場拍下與光影互動的畫面，分享到FB、IG，還有機會可獲得限量精美小禮。
「HD SKIN粉無痕快閃店」全台巡迴時間：
4/6～4/10 台北新光三越信義A8
4/13～4/18 新光三越台南西門店
4/21～4/26 太平洋SOGO百貨中壢館
▍3.ELEMIS全台首間實體快閃店
被譽為英國NO.1奢華護膚品牌ELEMIS愛莉美，於2021年9月正式進入台灣好評如潮，有著「小黃罐」可愛暱稱的明星人氣「海洋膠原精油卸妝膏」隨即擄獲大批挑剔保養迷的心，甫登台就成為保養迷心中的護膚首選。
為滿足眾多鐵粉的期待，ELEMIS快閃進駐新光三越信義A8，快閃店以時髦優雅的英倫風展現，結合高雅時尚的流線設計，點綴奢靛藍色線條，復刻倫敦經典電話亭，宛如頂級奢華SPA的舒適空間。為慶祝新光三越信義A8快閃店全新登場，即日起至5/8開幕期間靠櫃試用並完成LINE綁定，即贈「海洋膠原精油卸妝膏20G」，盡情享受薰衣草和洋甘菊芳療精油香氣帶來的療癒體驗。
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