俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1個月，戰爭陷入被動僵局。前國安會副祕書長楊永明表示，俄烏開戰之後，現在有3個問題出現，分別為世界格局重整中、產業鏈再重組、通膨繼續惡化。

楊永明31日在政論節目《新聞大白話》中表示，發動戰爭的俄羅斯總統普丁雖有野望，可是美國和西方絕對不是無辜的旁觀者，「他們是不是把烏克蘭推向了戰爭？」還有歐洲難道沒想到，俄羅斯的天然氣、礦產、農糧跟全世界的關係？

楊永明接著表示，現在有3個問題出現。首先是整個世界格局在重整當中，美國不再是單獨超強，從阿富汗戰爭到烏克蘭戰爭都是如此，美元霸權也在衰退，這是貨幣戰，在SWIFT（環球銀行金融電信協會）的交易裡，歐元大概佔46％、美元約41％，在這種情況下，歐元貶值，連帶美元也會受到影響。

楊永明指出，第二個問題是產業鏈再重組，因為這牽扯到一些礦產，甚至半導體生產所需的氣體，原本美國和歐洲希望產業鏈能回來，但現在回不去了，因為東西進不去或是變貴了，而比較穩定的產業鏈還是在中國大陸、亞洲，甚至是「一帶一路」的框架裡。第三個問題則是通膨繼續惡化，對人民生活、整體經濟、財政都會產生衝擊。