中市朱男、陳男及洪男幫收購金融帳戶集團看管賣帳戶的簿主，朱男及洪男在去年10月間將要賣人頭帳戶的吳姓男子及黃姓男子各帶到旅館，恫嚇不能亂跑，否則要把「身體給拆了」，控制兩人行動自由。朱及陳男因外出未戴口罩被警攔檢漏餡，兩人否認犯行，台中地檢署依剝奪他人行動自由罪嫌起訴3人。

詐騙集團以人頭金融帳戶取得贓款，透過收簿集團對外收購帳戶，為防帳戶「簿主」將帳戶掛失止付或者報警求救，收簿集團派人拘禁看守「簿主」。24歲朱男、21歲陳男在去年10月間在通訊軟體認識收簿集團，同意負責收購金融帳戶，並拘禁看管「簿主」，朱男並在臉書刊登收購金融帳戶訊息。

21歲鄭男閱讀訊息後，告知要出售金融帳戶的吳男，在10月28日下午陪同吳男搭計程車到汽車旅館與朱男碰面，朱男即恫嚇吳男：「乖一點簿要亂跑，如果亂跑，要把你身體給拆了」。事後，陳男找來洪男到旅館看管吳男，避免他逃跑。

鄭男在10月30日又帶要出售金融帳戶的黃男，與朱男碰面，將黃男帶到1處房間內看管，朱男要求他交付手機及金融帳戶存摺及提款卡後，指示洪男看管，直到隔天凌晨，朱男及陳男出門未配戴口罩，被警盤查攔檢，查扣手機及存摺、提款卡等一批，警循線救出被拘禁的被害人吳男及黃男。

朱男及陳男到案都否認犯行，辯稱僅收集團指示將黃男帶到旅館休息，他與吳男只是在車上休息，並未拘禁及恐嚇吳男。陳男辯稱，朱男找他幫忙，將錢匯到他的戶頭，他再將現金轉給朱男。

台中地檢署依剝奪他人行動自由等罪嫌起訴朱男、陳男及洪男等3人。