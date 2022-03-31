大甲媽遶境香客要進彰化五星級休息站，3點要遵守。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境８日晚上起駕，進入彰化民生地下道是熱點。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境８日晚上起駕，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，要打滿3劑疫苗才能參與遶境，鎮瀾宮會發「疫苗3 OK」黃卡；往年披星載月進香的高潮在彰化，搶轎、流水席熱鬧滾滾，彰縣府中庭被信徒視為行程中的「五星級」休息站，這次縣府也管制，室內社交1.5公尺，且需完成接種3劑疫苗，得先登記，由縣府發給識別證，並落實實聯制，並量體溫。

疫情升溫，讓這次大甲媽遶境活動，增加不少緊張感，彰化警方除了嚴防搶轎，更要防止未打滿三劑疫苗「闖入」遶境、參香行列，嚴防疫情破口，警方重新模擬研議，並和各中途遶經、停留的廟宇討論管理對策。

彰化縣政府廣場和中庭往年每逢大甲遶境，都是一棚接一棚，成了壯觀的「游牧中心」，中庭內也是睡袋頭腳接連，香客都相當滿意這個中繼休息站，高挑又寬敞，還籲為行旅中的「五星級」。

對於今年是否再度開放，彰化縣政府表示，防疫優先，將依據中央流行疫情指揮中心規定做好防疫工作，縣府中庭使用業依防疫指引規劃，並將視疫情指揮中心之指引，彈性調整，目前研擬：

1.維持室內社交距離1.5公尺，控管於中庭休憩之香客人數。

2.進入中庭休憩之香客，須配戴口罩並完成接種3劑疫苗，持接種紀錄(如小黃卡、數位疫苗證明、健保快易通APP等)向本府登記，由本府發給識別證並落實實聯制及量體溫。

3.於中庭休憩期間嚴禁飲食。