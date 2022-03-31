上海以黃浦江為界，採取浦東、浦西「鴛鴦鍋式」分區方式先後實施封控。當地周三（3月30日）晚間召開全市領導幹部大會，上海市委書記李強要求，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。上海台青小哈接受本報記者採訪時解釋，「封控區」才需要全域靜態管理、足不出戶，並不是整個上海都封城。

居住在徐家匯附近的台青小哈，今天突然接到好多台灣友人的關切訊息，詢問他上海疫情是不是已經失控？因為台灣有部分媒體推播「疫情守不住了！上海全封，官方宣布：全域靜態管理」，還提醒小哈要多注意自身安全。

小哈哭笑不得的說，「哪來的上海全封啊？根本胡說八道！這些小編都不查證就亂寫新聞的嗎？」為了因應接下來的浦西封控，他今天上午才出門採購了一波菜肉蛋奶等民生物資，中午盤點一下家裡的存糧，下午還得再出門一趟，把冰箱補滿，希望能順利撐過接下來4天足不出戶的日子。

小哈表示，浦西是有些地方提早了封控時間，例如部分的普陀區、閔行區等等，是因為當地疫情嚴重的緣故。「但絕對沒有把全上海市給封了，我看是小編自己瘋了吧？」