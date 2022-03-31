淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山30日指出，俄烏戰爭對台灣最大的影響，是讓多數國人了解到，「國家最後還是要靠自己」。對於兩岸也有啟示的作用，烏克蘭與俄羅斯屬於同民族，「兩岸也是同文同種，打下來也是兩敗俱傷」，大陸方面也得到這個教訓，最好不要用武統，否則雙方均耗損。

趙春山30日接受本報記者採訪時指出，俄烏戰爭後，觀察近期多項民調顯示，多數台灣人認為兩岸若發生戰爭，美國並不會出兵，「這就是俄烏戰爭對台灣最大的影響」，讓多數國人了解到，「國家最後還是要靠自己」。不過，他認為這是正面的影響，「只有一場戰爭才會得到這樣的經驗」，幸好這場戰爭事發生俄烏，若發生在台灣，再得到教訓也來不及了，「就怕，一場戰爭，沒有得到教訓，或是得到錯誤的教訓」。

趙春山說，自己從俄烏戰爭得到的教訓是，「親痛仇快」，烏克蘭與俄羅斯屬於同個民族，兩岸也是同文同種，打下來也是兩敗俱傷，大陸方面也得到這個教訓，最好不要用武統，否則雙方均耗損。

而美國看似成為俄烏戰爭下最大贏家，但趙春山提醒，「一將功成萬骨枯」，靠戰爭來獲得利益，自身也會受傷，經濟是世界性的，美國此次雖團結起歐洲對抗俄羅斯，但將來可能逼得中俄聯手，反而是對美國最不利的。

對於後俄烏戰爭時期的全球軍事格局，趙春山表示，他過去認為「新冷戰」不可能，但現在認為，「未來非常可能發生」，且恐帶來新一輪的軍備競賽。各國從烏克蘭的例子認知到，在未必能獲得外援的狀況下，「只有靠自己了」，因此都把軍事視為自身安全的保障。例如，德國和美國已決定增加軍事預算，日本前首相安倍晉三也談及擁核話題。

針對「美國是否會出兵協助台灣」的問題，趙春山強調，這並非台灣所能決定，美國才擁有決定權。如果美國認為損及其利益、要害時就會出兵，反之亦然。但目前美國對台的支持是維持戰略模糊，「戰略清晰是拿石頭綁自己的腳」。目前，無論是支持出兵，或是放棄台灣的兩種戰略清晰方向，在美國都不是主流意見，由於顧及大陸，「現在還不是攤牌的時候」。