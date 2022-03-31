亞果遊艇（7566）除了高雄和台南已有遊艇碼頭，未來也將進軍台中和北台灣，標取遊艇碼頭，基於超前佈署的全台營運考量，3月31日率先在台中設立中區經銷商，由中歆企業負責人陳福臺掌舵的中歆會所正式開幕，第二個北區經銷商也將伺機成立，並規劃經銷商成為亞果在北部和中部的遊艇石頭經營者，串連全台的遊艇休憩產業。

位於台中市區的亞果首家中區經銷商中歆會所，3月31日開幕，亞果董事長侯佑霖和亞果中歆會所總經理陳福臺等人共同主持，亞果中歆會所總經理陳福臺指出，新落成的中歆亞果會所，將提供高隱密性及舒適的休憩場域，空間設計以船艇為第二個家的概念打造，提供給中部會員一場城市裡的海洋盛宴。

陳福臺指出，台中新據點成立後，將串聯台南、台北、高雄、澎湖等地，為全台各地會員，帶來多元面向的專業服務，將海洋休憩生活深入全台灣。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，中歆會所是亞果第一個經銷商，主持人陳福臺本來就是亞果遊艇會員，他經營的中歆企業更是世界知名中高端廚具代理商，與建商等各界都有良好的人脈網路，因此，希望中歆會所能夠在亞果會員招幕、以及安平港的業務拓展，扮演重要角色。

侯佑霖指出，由於亞果佈局的遊艇休憩產業，範圍將是全台灣，因此，在台中的中歆會所營運之後，也將在台北物色適當人選和場所，成立台北亞果會所，因為，亞果除了在高雄和安平港擁有遊艇碼頭，也會繼續北上台中和台北，標取遊艇碼頭。

屆時，台中的中歆會所、以及台北未來的新設會所，都將成為亞果遊艇碼頭的經營者之一，大家一起共同投資經營遊艇碼頭。

他說，亞果在台南的安平港遊艇碼頭已有顯著成效，標得的高雄愛河灣遊艇碼頭，在點交完成之後，也將在4月開始打樁，預估最慢第三季結束之前，就可完工啟用。

侯佑霖指出，亞果過去只在台南安平港舉辦遊艇展，高雄愛河灣遊艇碼頭完工之後，亞果的遊艇展將維持每年舉辦一次，並且由安平港與愛河灣碼頭輪流舉辦。

亞果中歆會所3月31日揭幕的同時，亞果也同步宣布，已經正式取得義大利船艇品牌Sessa台灣獨家總代理，因為，在後疫情時代，國內外遊艇銷售及海上旅遊，都已相繼逆勢成長，並且預告，未來將有更多品牌陸續加入。