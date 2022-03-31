除永利聯合外 上櫃公司均完成110年度財報公告申報 19:542022/03/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，上櫃公司應於今（31）日完成公告申報110年度財務報告之家數為794家，經統計除永利聯合公司（代號：8080）尚未於期限內完成110年度財務報告之公告申報外，餘皆已完成。 公司2021年度出售不動產，申報書填寫4方式 櫃買3/29起連推八場次業績發表會 #公告申報 #永利聯合 #上櫃公司 #財務報告 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建大去年營收348.96億元 創新高 22:192022/03/23 財經 櫃買8場業績發表 接力登場 04:102022/03/29 證券．權證 專家傳真－逐步開展的中小企業籌資與純網路證券商 04:102022/03/29 專題周報 內線交易賣股獲利逾千萬 中電董座周麗真100萬元交保 07:172022/03/25 社會 台積電4月年度調薪 劉德音：今年調幅大家會很開心 15:532022/03/30 財經 美新年度總預算 軍費增4％達23.3兆創新高 12:152022/03/29 國際 內線交易賣股獲利逾千萬 中電董座周麗真遭約談 17:152022/03/24 社會 永達保經年度表揚大會 今年新契約保費目標達70億元 15:232022/03/31 財經 永達保經年度表揚大會保經業龍頭氣勢如虹 締造豐碩成果 13:332022/03/31 財經 櫃買業績發表會3／29開跑 04:102022/03/24 證券．權證 去年財報公告期限 31日止 04:102022/03/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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