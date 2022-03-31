櫃買中心表示，上櫃公司應於今（31）日完成公告申報110年度財務報告之家數為794家，經統計除永利聯合公司（代號：8080）尚未於期限內完成110年度財務報告之公告申報外，餘皆已完成。

公司2021年度出售不動產，申報書填寫4方式
櫃買3/29起連推八場次業績發表會
#公告申報 #永利聯合 #上櫃公司 #財務報告 #年度