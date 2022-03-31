自從COVID-19疫情爆發，民眾的生活習慣有很大的轉變，從日常疫情新聞的轟炸到擔心染疫的緊張氣氛，再加上難以透過旅遊來放鬆等問題，讓民眾的壓力逐漸上升，健康意識亦漸提升。好食課調查指出，疫情期間雙北民眾健康自評不及格，壓力指數超高！其中35-44歲的台北市女性是雙北地區自覺壓力和身體狀況最差的族群，自覺壓力指數高達64分。

好食課調查發現，35-44歲台北市女性自覺壓力指數達到64分，高於台北市平均16分之多。(圖/好食課提供)

好食課公司在今年1-3月透過網路問卷針對雙北18歲以上民眾進行調查，瞭解雙北民眾在疫情期間的健康自評狀況與壓力，以及地區、性別與年齡層間差異。

●自評健康分數僅在及格邊緣，女性更爲不及格的59分

疫情期間雙北民眾給自己身體狀況打的分數僅在及格邊緣，尤其睡眠品質不好是疫情期間健康一大隱憂。

好食課公司調查發現，雙北民眾在腸胃消化、情緒、睡眠品質的自評分數方面，男性的平均分數僅剛好及格（61分），而女性則是給出了不及格的59分。其中，女性的情緒與睡眠品質分數分別為不及格的59分與58分，男性亦只剛好為60分。在腸胃消化狀況，男女性雖都有及格，但也分別僅是62分與61分，顯示雙北民眾認為自己的健康狀況並不佳！

好食課調查發現，雙北民眾在腸胃消化、情緒、睡眠品質的自評分數方面，男性的平均分數僅剛好及格（61分），而女性則是給出了不及格的59分。(圖/好食課提供)

●自評情緒分數僅剛好及格，緊繃睡不好成疫情常態

疫情新聞轟炸、擔心染疫等問題都十分影響民眾的情緒，在本次好食課公司調查中，雙北市男性給予的情緒自評分數為60分，女性則為不及格的59分，而情緒問題容易反應在睡眠品質上，甚至出現了新冠失眠新詞（coronasomnia）來形容疫情期間失眠的現象。在國際上BBC的新聞指出，疫情期間英國的失眠人口從約16%上升至25%，希臘地區有經歷失眠的比例更高達40%，這也讓失眠成為2020年間Google最熱門之搜尋關鍵字之一。

不僅在國際上，台灣民眾的睡眠狀況亦受到嚴重的影響，好食課公司調查發現男性與女性的睡眠品質自評分數分別為60分與58分。無獨有偶，台灣睡眠醫學會於2022年也針對國人的睡眠品質進行調查，結果發現有19.5%對睡眠狀況自覺為不滿意，且常出現失眠、難入睡等等睡眠障礙，比例從疫情前的43%上升至近60%。

然而，睡眠是良好身心的關鍵因子，睡眠品質不佳又會使情緒陷入惡性循環中，過去已有許多研究發現睡眠品質差或失眠會提高憂鬱症、焦慮症的風險。2018年⟪國際公共衛生期刊⟫的研究指出，日本男性若具有失眠問題，憂鬱症的風險會上升7倍之多。

●疫情期間雙北民眾自評腸胃狀況不佳，與日本民眾情況類似

情緒不只影響睡眠，也會反映於腸胃消化狀態，好食課公司經過調查發現，雙北民眾對於腸胃消化狀態僅給出剛好及格的61與62分，顯示雙北民眾認為自己的腸胃消化狀況並不佳。不僅是台灣，歐洲⟪腸胃道與肝臟期刊⟫的研究也指出，在日本，有16.6%的人有大腸激躁症的問題，且有11.9%的日本民眾在疫情期間認為腸胃消化狀況有惡化現象。

另外，2021年8月於國際⟪神經腸胃道病理與動力學⟫期刊中的文獻指出，原本就具有大腸激躁症問題的日本民眾，在疫情期間更加嚴重，腹痛病患比例增加7%、腹瀉與便秘的比例亦分別增加3-4%，這些數據都顯示疫情與腸胃消化問題具有高度相關性。

●疫情恐壓出女性身心問題

根據2020年《美國Kaiser家庭基金會》發表的調查指出，疫情期間美國女性比男性更擔心自己可能無法負擔感染COVID-19的醫療費用，這些與疫情有關的擔憂與壓力對女性的心理健康造成負面影響。好食課公司本次調查亦發現雙北地區女性自覺壓力指數較男性略高，且自評睡眠品質、腸胃健康、情緒狀況分數較男性略低，其中睡眠品質是分數最低的項目。

好食課調查中，台北與新北市民眾的平均自覺壓力指數達48與51分。(圖/好食課提供)

●35-44歲雙北民眾自覺壓力最大且身體狀況最差

在好食課公司本次調查中台北與新北市民眾的平均自覺壓力指數達48與51分。進一步探討各年齡層的自覺壓力指數，發現35-44歲的族群自覺壓力指數最高，高出55歲以上9分，且自評三項身體狀況分數最低，不論是腸胃消化、情緒或睡眠狀況分數皆不及格。

●35-44歲台北市女性是雙北地區自覺壓力和身體狀況最差的族群

好食課公司本次調查發現，35-44歲台北市女性自覺壓力指數達到64分，高於台北市平均16分之多；35-44歲新北市女性的自覺壓力指數亦來到58分，高於新北市平均達6分，顯示首都圈的女性生活壓力不低。

35-44歲的民眾在生活中事業、家庭兩頭燒，在職場可能肩負身為主管的壓力，亦可能是家務主要負責人、家中主要決策者，除了要照顧小孩，也可能需要照顧父母。在疫情期間，小孩居家上課多了照顧的壓力，而遠距工作、失業恐慌等工作上的轉變更帶來許多焦慮，這也可能是35-44歲民眾具有高度壓力指數的原因之一。

此外，好食課公司發現18-24歲新北市男性自覺壓力指數亦高達60分，2021年《美國Kaiser家庭基金會》也指出，美國18-24歲年輕族群在疫情期間因為停課、遠距工作、失去收入等原因承受較大的壓力，是65歲以上族群的1.9倍。

根據世衛組織的調查，在疫情爆發的第一年，全球憂鬱症與焦慮症的流行率增長幅度達到了驚人的25%，顯示除了身體狀況外，心理問題亦需要受到十分重視。

疫情至今已滿兩年，台灣也於2021年歷經三級警戒，這段時間不只是影響民眾的線上購物、送餐平台等消費行為，民眾關注的健康議題也與疫情前截然不同。在本次調查中，好食課發現雙北民眾自評健康分數不及格、壓力指數高，這都是未來政府單位議題宣導或食品、運動健康產業開發新商品之重要方向，才能讓民眾在後疫情可以獲得真正符合需求與解決問題的商品或政策。