近來疫情升溫，不少鄉親關心當天是否能順利出陣；對此，學甲慈濟宮總幹事李德欽說會如期出陣。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境將至，擔任前鋒陣頭的後社集和宮蜈蚣陣，其特色龍頭鳳尾且全台唯一由人力扛抬，上面坐著36位古裝打扮的「神童」，每次出場總是吸引眾人目光，近來疫情升溫，這幾天有不少鄉親關心是否影響蜈蚣陣出陣？

學甲慈濟宮奉祀的開基保生二大帝神像有超過800年歷史，係來自大陸福建白礁慈濟宮，廟方每年農曆3月11日舉辦「上白礁謁祖」遶境，隔海遙祭保生大帝祖廟，每4年擴大香域範圍舉行刈香遶境。

受新冠肺炎疫情影響，原訂前年舉辦的大遶境，順延到今年辦理，孰料疫情變化快速，中央流行疫情指揮中心本周緊急宣布參與宗教遶境者，皆須接種3劑疫苗才能參加，且活動中不得鑽轎腳。

「上白礁謁祖」遶境將在4月9日至11日登場，後社集和宮因為「蜈蚣陣」由人力肩扛，坐在上面的孩童體重有一定限制，所以參與的孩童年紀幾乎在12歲以下，近日許多鄉親關心最新的宗教遶境防疫規定，是否會影響「蜈蚣陣」出陣情況。

對此，學甲慈濟宮總幹事李德欽表示，遶境將如期辦理，廟方配合中央流行疫情指揮中心最新規定，預計將製作打滿3劑的貼紙，給參與遶境的工作人員以辨識別，針對其他香客，廟方也會勸離鑽轎腳。

李德欽也強調，「蜈蚣陣」是歷年傳統，目前決定將照常出陣。由於台灣尚未規畫12歲以下兒童施打疫苗，當天廟方要求每位「神童」全程戴口罩，並做好各項防疫。