廖老大斥資500萬打造「打龜號」確定將於4月6日在台中梧棲高美濕地的風車大道實測，他今（31）日帶著團隊試車並再做調整，受訪提到在租借場地上遇到不少瓶頸，「感受了很熱情的台灣人，也感受了很冷暖的政治」，如今順利借到場地，他說「不會讓大家失望的」。

廖老大今在臉書直播「打龜號」調整試車過程，只見團隊不斷在為打龜號調整，他則站在一旁緊盯進度；據三立新聞網報導，廖老大強調改車不難，難的是申請到這條路，坦言「感受了很熱情的台灣人，也感受了很冷暖的政治」，他說不少民眾都會給他場地建議，但真正的是車場地需要有「減速區」，至少要有1公里。

打龜號上路試車畫面曝！廖老大全程緊盯：不會讓大家失望

廖老大帶著團隊試車並再做調整，受訪提到在租借場地上遇到不少瓶頸，「感受了很熱情的台灣人，也感受了很冷暖的政治」。（翻攝照片）

廖老大最後強調「台灣人真的很熱情，我不會讓大家失望的」；這場賽事起於大陸網紅「HG杰爺」嗆台灣沒快車，廖志賢為此很不滿，斥資500萬元打造「打龜號」，原本向台中市政府申請封路、進行加速測試卻遭拒絕，廖志賢才於3月17日改至彰化進行0到100公尺直線加速測試，當時跑出2.16秒成績。

此案經地方持續奔走、協助，原本打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合，立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至300公尺賽車直線加速拍攝。