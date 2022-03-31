日本早稻田大學有名25歲處男博士生，以被受到騷擾名義，將已婚女副教授告上東京地方法院，提起共750萬日圓的損害賠場訴訟；他也揭發2017年至2018年間，被女教授多次強迫性交，還淪為女教授「男傭」，為女教授打理孩子作業、晚餐與接送事宜。

依據日本《YAHOO!》報導，一名處男博士生2014年就讀早稻田大學政治經濟學院，在2018年攻讀碩士，於2021年攻讀博士；他表示2017年2月左右被學校女教授認定是戀人關係，同年3月他陪同女教授到台灣出差，被女教授強迫發生性行為。

他還提到與女教授共同參加國外研習會，同住一間時被迫發生性關係，甚至在女教授家中、大學實驗室，都成為他們兩人的炮房，另外，他還必須充當女教授的「男傭」幫忙接送小孩，輔導小孩與準備小孩的晚餐，這樣的關係一直持續到2018年夏天。

他表示自己當年才20歲，沒有任何性行為的經驗，基於和已婚並育有孩子的女教授合作關係，因此被強迫性交，面對這樣的關係他感到內疚，但也無法拒絕女教授的要求，對於這段不正常的感情感到很苦惱。

男大生於去年3月向學校投訴揭發此事，但是於7月調查出爐稱兩人「不存在騷擾違法行為」，他再次向校方提出調查，然而在今年3月得到的結論是「沒有受到女副教授的騷擾」；他毫無選擇才決定向法院提告女教授。

早稻田大學於25日做出回應，聲稱校內不允許出現騷擾的違法事情，校內2次調查都是中立也公開，校方在25日上未接到法院的訴狀，若法院未來判定相關教師的行為違法，校方絕對祭出最嚴厲的處分。