台灣疫情正在燒，不過各國邊境陸續解封，長榮航空今日召開法說會，總經理孫嘉明呼籲政府能儘快開放桃園機場中轉服務，別讓旅客被其他國家搶走，至於民眾疫後若想出國，他認為就算不要討論油價，因為疫後各種成本都提高，航空客運票價難以恢復至以往水準，高票價將成為常態，低票價滿天飛的情形將不復見。

長榮航今年前2月客運營收9億元，年減24.8％，載客數5萬人，年增4.1％，承載率15.3％，單位收益4.87元，年減22.3％。今年起因為貨機運能相繼到位，貨運前2月營收165億元，年增75.4％，載貨噸數14萬噸，年增11％，運能9億公里，年增21.9％，承載率88.3％，單位收益20.77元，年增52.8％。

孫嘉明表示，隨著許多國家解封，客運從4月、5月開始增班計畫，尤其長榮航在疫情期間保留許多客機航班載貨，只要客運需求回來，馬上就能恢復客運航班，因應周遭國家很多都解封，長榮航過去建立完整航網，台北轉機旅客相當多，期待政府能儘快開放桃機中轉旅客，下半年還是看解封狀況做滾動式調整。

貨運部分，長榮航已針對整體機隊做調整，過去「重客輕貨」的結構會拉近，去年8架貨機到位，會充分提升使用效率，並執行777客機改裝全貨機計畫及持續評估採購現、新世代貨機。至於大陸疫情爆發，孫嘉明認為影響有限，只是從別的點進出。整體來看，今年簽約單價比去年提升，航空貨運還是看好且樂觀。

至於油價攀升，燃油占成本將近30％，孫嘉明表示，長榮航近年引進機隊燃油性能比過去主力747為佳，也會做節油措施，抵銷油價衝擊。不過也透露，疫後的種種防疫及服務優化，勢必增加營運成本，高票價是將成常態，低票價滿天飛將不復見。