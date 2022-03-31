越南廠紡織成衣產線訂單增加、產能利用率提升；回收聚酯出貨量增，遠東新（1402）指出，上半年的營運動能向上，下半年則要看通膨對消費市場影響程度而定。

遠東新累計1-2月合併營收399.11億元，年成長9.38％。

遠東新指出，去年越南廠受到疫情影響，產線產能利用率下滑；今年，當地產線已恢復正常水準，加上越南整個紡纖供應鏈的市場景氣活絡，集團越南廠除產能利用率提升外，部分產線還有擴充空間。

因應全球減碳、循環經濟的趨勢，遠東新與全球知名飲料廠、運動品牌服飾廠合作，持續增加回收酯粒的產能；遠東新指出，今年回收酯粒的出貨量，會有2位數的成長。

上半年營運成長無虞；遠東新認為，下半年仍有通膨對各項原物料價格帶動、衝擊非民生必需服飾消費的需求，程度影響多大，尚待觀察。

遠東新指出，對今年整體全球紡纖產業的景氣，仍是正向的。預期，今年的營運還是會比去年好。