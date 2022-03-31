台灣經濟研究院31日舉辦「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流」座談會，邀請五家電信商高層以及相關領域專家進行討論，針對合併案造成頻率超限是否鬆綁等問題超限問題，中華電信副總經理魏惠珍表示，中華電信一貫立場是，釋照時的競價規則所設的頻譜上限就是政策立場，也為了避免釋照後透過頻譜交易等方式，而影響公平性，使得頻譜的價值無法反映當時的標金，反而造成不公平的競爭，所以在頻譜上限議題上，中華電信建議維持競價發照時所訂出的競價規則，並且認為，政策不應該因合併案而改變。

針對台灣經濟研究院所提出「電信事業合併與市場競爭研究成果報告」中提到因合併案使得中華電信也有頻譜超標，魏惠珍回應強調，中華電信如果因為亞太頻譜交易而超頻的部分，不論是在4G或5G的最小頻譜單位以5MHz計算，中華電持有的3GHz以下頻寬的部分不應視為超標，不能與合併案等同比較。

魏惠珍表示，2021年對電信業者來說是很熱鬧的一年，電信同業也創造電信市場傳奇，電信事業合併，中華電信不是主角，但兩個合併案對電信市場的影響，是需要時間評估。

魏惠珍指出，回想民國85年，當時研擬電信政策時是經過相當程度的評估，並且就台灣市場需要幾張執照廣泛交換意見，當時的評估是兩張，時至今日，市場自然競爭也回到市場必然的渠道。