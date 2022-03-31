上海應對疫情採取分區封控的措施正在考驗行政團隊的市政管理能耐。自3月28日實施隔江輪流封控以來，大量的上海市民抱怨用盡各種方式都吃不到青菜，但上海周邊的菜農也在苦惱著，菜棚裡大量已成熟的蔬菜運不出去，只能眼睜睜著看著它們爛掉，許多農戶為此發愁不已。

據《多維新聞》報導，上海新冠疫情嚴重，3月28日起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。有當地菜農表示，網上不少受封控影響的市民都表示吃不到菜，而菜農們的菜有的是，但是卻運不出去。

來自浦東書院鎮李雪村的袁姓農戶面對著剛剛摘下的成熟黃瓜，不只開心不起來，反而更顯焦慮。袁姓農戶表示，農田的肥都施了，蔬菜也成熟了，可由於疫情管控，很多菜場被迫關停，本來合作的幾家每天都會準時來大棚取菜，現在他卻只能眼白白看著很多蔬菜運不出去，只能看著它爛掉。面對著60多畝地的黃瓜，令他憂心忡忡。

報導說，上海書院鎮果蔬種植專業合作社社長倪先生表示，合作社擁有農地近800畝，均以種植果蔬為主，封控前每天都會有定點菜場的大車來取菜，但如今他們只能自己通過網路平臺發佈資訊，然後開農戶們的私家車前往市區逐家逐戶派送。可是，雖然微信群的訂單爆倉了，但是浦東封控管理期間，車輛上路皆需通行證，因此每天只能走5輛私家車，最多也只能送出去幾百份。

此外，路上也不一定能順利通行，因當地屬於鄉下，雖然執勤的交警看到有通行證的物資運輸車會立即放行，但是取菜、運菜路上要途徑許多村落道口，守門的志願者中有很多並不瞭解情況，還須通過聯繫村委會獲得許可後才能放行，十分折騰。雪上加霜的是，前一晚合作社唯一一輛大車停在附近村落去拉蔬菜，不料凌晨就遇上封閉，運菜車也出不來了。

有些網民針對相關報導留言評論稱，「官僚主義，上海長你看到了沒有？」「唉！前一陣子大家都在罵香港的官員不行，看來中共的官員也是一樣！沒有一個有遠見的」、「所以這就是上海城市管理應該解決的問題」。