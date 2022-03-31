中歆亞果城市會所台中新據點成立後，將串聯台南、台北、高雄、澎湖等地，為全台各地會員帶來多元面向的專業服務。（盧金足攝）

中歆亞果總經理陳福臺說，中歆亞果城市會所空間設計以船艇為第二個家的概念打造，提供給中部會員一場城市裡的海洋盛宴。（盧金足攝）

看好中台灣的海洋商機與會員經濟，設立在台中市的中歆亞果城市會所31日啟用迎賓。（業者提供／盧金足台中傳真）

近兩年受新冠肺炎疫情影響，衝擊全球旅遊業，也帶動國內旅遊，尤其台灣四面環海，可以悠遊大海的遊艇受金字塔客層歡迎，海洋休憩品牌亞果遊艇插旗中台灣，設在台中市的中歆亞果城市會所31日開幕，為集團旗下第一個經銷商，也是首個在中部的亞果遊艇會據點，看好中台灣的海洋商機與會員經濟。

中歆亞果總經理陳福臺說，以往出國的時候，常與家人旅行遨遊大海，他憶及喜歡在威尼斯的海邊享受愜意生活，但也會想到為什麼台灣沒有這種地方？現在台南、高雄、澎湖等地，都有遊艇的相關會所，中部地區很多客層熱愛海洋，有的還擁有私人遊艇，但缺少一處可交流、休閒的空間。

陳福臺表示，他多年來經營國外高檔居家廚具，讓實用兼具美學的廚具，為家庭廚房功能性加分，但也考量提供陸上的家庭廚具，為什麼不能打造第二個海上的家，讓這些廚房設備更講究細緻。

「休閒會所少不了美食」，陳福臺多年來帶領能料理一手好菜的團隊，落實優質廚具不是裝飾品，而是能煮出美味餐點的設備，中歆亞果城市會所讓會員在中部方便聚會，來城市會所享受休閒，保有隱私的聯誼場所。

陳福臺強調，台灣有數萬人取得遊艇與動力小船駕駛執照

，以前如果要自駕必須跑到香港、三亞或其他國外地區，台灣環海的優勢，近幾年來漸開發遊艇旅遊，但除了訂製一艘遊艇動輒兩年時間，遊艇的泊位也一位難求。

亞果遊艇提供加入會員的親民價，讓愛好海洋的民眾，可以不用買遊艇，即能租借遊艇與親友聚會，從三到五人甚至40人的遊艇規模，不必出國就能馳騁海洋。

海洋經濟與會員經濟榮景可期，不少喜歡遊艇與大海為伍的客層，想遠離塵囂，生活不受打擾，且有私人空間，此外

，價值不菲的遊艇對高端客層而言，也是資金運用的配置。

新落成的中歆亞果提供高隱密性及舒適休憩場域，空間設計以船艇為第二個家的概念打造，提供給中部會員一場城市裡的海洋盛宴。

台中新據點成立後，將串聯台南、台北、高雄、澎湖等地

，為全台各地會員帶來多元面向的專業服務，將海洋休憩生活深入全台灣。

在後疫情時代，國內外遊艇銷售及海上旅遊皆相繼逆勢成長，亞果同步在今日開幕式時宣布正式取得義大利船艇品牌Sessa台灣獨家總代理，同時預告今年度將有更多品牌陸續加入。

亞果遊艇會提供會員休閒與商務平台，各項聯誼與多元化活動協助會員拓展人脈，透過客製化精緻旅遊行程規畫，帶領大眾走入新的海洋生活，今年度除持續擴張服務據點，集團更在跨足船艇代理後，串聯海上服務、代管維修、度假旅遊，搶得布局海洋休憩產業版圖。

陳福臺說，因應環保趨勢，除了電動車之外，現在也朝向電動船方向發展，船艇如採電動化，綠能對海洋不會造成汙染，「接近海洋是生活的選擇」，尤其疫情嚴峻時，無法出國旅行，跳島旅遊帶動國內旅遊蓬勃，在遊艇上吃喝玩樂，吸引很多人在海上度假。

中歆企業表示，致力於引進義大利居家廚具與皮革家具，加入亞果後，象徵將家的意象由陸地延伸至海洋，攜手共同透過義大利美學型塑獨特的海洋城市生活體驗。