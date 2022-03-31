美國「有線電視新聞網」（CNN）3月31日報導，根據統計，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後，包括「如何離開俄羅斯」、「移民」、「政治庇護」、「旅行簽證」等關鍵詞在俄羅斯Google上的搜尋量暴增數倍，且飛往喬治亞、亞美尼亞等國家的俄羅斯人也顯著增加，代表許多人急著逃離普丁（Vladimir Putin）的魔爪。

根據報導，在俄烏戰爭爆發後的一週之內，俄羅斯Google上「如何離開俄羅斯」的搜尋量衝上10年來最高紀錄；且與2月中旬相比，3月初俄羅斯人對「旅行簽證」的搜尋量幾乎翻倍、「移民」進一步飆升至4倍，「政治庇護」更達到5倍之譜。

在尋找移民目的地時，澳洲、土耳其、以色列是許多俄羅斯人的優先選擇，鄰國喬治亞、與俄羅斯關係友好的塞爾維亞及亞美尼亞也相當熱門，不過在旅行成本飛漲、出境手段因西方制裁而大幅限縮之下，目前很難確定究竟有多少俄羅斯人成功離開。

喬治亞內政部長葛米勞瑞（Vakhtang Gomelauri）指出，3月16日前入境且停留在喬治亞的俄羅斯人數量，已上升至新冠肺炎（COVID-19）全球疫情爆發前、2019年同時期的近14倍；CNN則指出，根據統計，3月初自俄羅斯飛往亞美尼亞的航班增加近33%，飛往哈薩克和以色列的航班更成長達約50%。

「自由俄羅斯基金會」（Free Russia Foundation）喬治亞區域辦事處主任庫羅普捷夫（Egor Kuroptev）表示，在俄羅斯進一步限縮新聞和言論自由下，已觀察到許多民主活動人士、人權運動家、反對派政治人物等易遭政府瞄準者離開俄羅斯；除了政治迫害之外，也有些人擔心國內狀況難以改善，或不希望兒子被徵召入伍等，因此趕緊將年輕男性送出國。