台灣經濟研究院31日舉辦「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流」座談會。針對合併案造成頻率超限是否鬆綁等問題，亞太電信副總經理劉立三表示，國外都僅針對1GHz以下頻譜進行上限管制，台灣不僅限制1GHz以下不得超過總頻寬1/3，3GHz頻段以下及6GHz頻譜以下都訂有上限規範。

從法規、用戶及市場趨勢來看，劉立三強調，此時真的應該好好思考國內頻譜管制。需不需要1GHz/3GHz/6GHz以下都管制，還是調整為1GHz以下及1GHz以上?頻率上限問題在合併後，肯定是個問題。

劉立三強調，電信事業是一個需要經濟規模的行業，對小業者而言，經過競爭及虧損之後，大股東不會讓公司一直虧損下去，所以他個人覺得目前電信市場上的這兩個合併案，大家也是覺得是遲早會來的，只是時間的問題。

何況亞太電信及台灣之星的虧損也是持續擴大當中，若參與下一次5G頻譜競標也是很大的資本投資。

劉立三強調，電信事業一定要有經濟規模，小業者無法也不能永久虧損下去，而三大電信業者受到499雙飽造成營收下滑，也只有兩個選擇，一個是不推499雙飽，其次是透過併擴增用戶規模，因此，電信市場的合併案是遲早會來的，只是時間早晚問題而已。