台灣經濟研究院31日舉辦「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流」座談會，針對合併案造成頻率超限是否鬆綁等問題超限問題，台灣大哥大副總經理李南玫說，其實不管中華電信、台灣大哥、還是遠傳，都沒有頻頻超限的問題，因為依據《頻率管理使用辦法》第12條第4項，目前NCC政策本身就設有一個機制，就是在當市場加速變化或是在考量頻率使用效率的情況下，1/3上限的限制並不是一個鐵律，可以考量予以適度調整與看待。

台灣大擬合併台灣之星，遠傳擬合併亞太電信，牽動頻譜上限管制是否超標議題，並成為兩宗合併案最受關注的議題。

李南玫表示，從85年台灣電信自由化至今，業者篳路藍縷經營得相當辛苦，台灣電信業者提供的4G服務，全世界CP值最高，即便她現在人在新加坡使用台灣大哥大門號行動漫遊費率，還是比新加坡各電信業者所提供的費率便宜，因為台灣提供的是吃到飽的訂價結構，進入5G時代，五家電信業者急尋除了語音，還有什麼創新服務可以為電信公司帶來成長動能。

李南玫強調，台灣電信產業不僅行動網路布建快、推升行動上網速度名列全球前段班，這次兩宗合併案，也正代表台灣電信業很跟得上全球趨勢。李南玫引述公平會近日有發布一個白皮書，提醒產官學是不是要重新檢討目前在數位化、科技提升及平台化下，市場界線越來越模糊，電信產業不再只看「用戶數」規模，也不再只是以往傳統上只是幫用戶傳輸數據及傳輸語音，而是必須面對未來應該提供更多元的服務。

所以台灣5G開台以來，主管機關一直引領產業界積極建構5G產業生態鏈，而不是過去電信業單純只語音或數據服務，提升價值（Value up）為當務之急。至於之前市場關心電信業兩兩合併後，會不會對資費等消費者權益造成影響?李南玫說，不要光看價格，重要是合併後為消費者帶來的網路品質、及服務內容的提升。

李南玫強調，既然《頻率管理使用辦法》第12條第4項有明文規定，所以並沒有所謂真的超限違規的情況，最後還是要看業者是否能夠提出證明，讓主管機關可以依《頻率管理使用辦法》第12條第4項來看待各家業者所面臨的狀況。