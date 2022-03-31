女星娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）以一席Miu Miu 香檳綠緞光禮服出席 2022奧斯卡頒獎典禮，搭配嫩粉花瓣妝容，迷倒一票影迷。
她在影集《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演龍后第一侍女「彌桑黛」（Missandei），
除了是龍后美麗的貼身心腹，娜塔莉還以《玩命關頭7》的性感女駭客拉姆西（Ramsey）在全球獲取高人氣。
由於娜塔莉接演的角色顏值、身材都十分出眾，本次奧斯卡合作彩妝大師Beau Nelson選用頂級天然品牌香緹卡表現娜塔莉的天生麗質─五月玫瑰花妍極萃精華油與未來肌膚粉底使肌膚如絲緞般柔嫩，眼影選用慈善保育眼彩盤＃斑馬點綴溫柔眼神，唇膏則使用東方人也能駕馭的花妍香頌唇膏長頸鹿限定版 ＃柳樹，一抹即讓雙唇呈現精緻剔透的裸粉，襯托肌膚最原始的性感樣貌，如同春季盛開的粉嫩鮮花，驚豔奧斯卡紅毯。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。