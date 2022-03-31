香緹卡花妍香頌唇膏長頸鹿限定版，Willow柳樹。（香緹卡提供）

香緹卡未來肌膚粉底30g，3100元。（香緹卡提供）

香緹卡五月玫瑰花妍極萃精華油30ml ，7350元。（香緹卡提供）

香緹卡慈善保育眼彩盤＃斑馬2.5g，1950元。（香緹卡提供）

女星娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）以一席Miu Miu 香檳綠緞光禮服出席 2022奧斯卡頒獎典禮，搭配嫩粉花瓣妝容，迷倒一票影迷。

她在影集《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演龍后第一侍女「彌桑黛」（Missandei），

除了是龍后美麗的貼身心腹，娜塔莉還以《玩命關頭7》的性感女駭客拉姆西（Ramsey）在全球獲取高人氣。

由於娜塔莉接演的角色顏值、身材都十分出眾，本次奧斯卡合作彩妝大師Beau Nelson選用頂級天然品牌香緹卡表現娜塔莉的天生麗質─五月玫瑰花妍極萃精華油與未來肌膚粉底使肌膚如絲緞般柔嫩，眼影選用慈善保育眼彩盤＃斑馬點綴溫柔眼神，唇膏則使用東方人也能駕馭的花妍香頌唇膏長頸鹿限定版 ＃柳樹，一抹即讓雙唇呈現精緻剔透的裸粉，襯托肌膚最原始的性感樣貌，如同春季盛開的粉嫩鮮花，驚豔奧斯卡紅毯。