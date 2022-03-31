台灣經濟研究院31日舉辦「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流」座談會。針對合併案造成頻率超限是否鬆綁等問題，遠傳電信副總經理李和音表示，從法規面來看，無線電頻率使用管理辦法規定「經公開招標或拍賣可核配供整體電信事業使用頻率」，從遠傳角度來看，當初招標時釋出的就是這麼大的頻寬，不會因為沒有被拍賣出去而影響總頻寬的數量。

因此，遠傳並不認為遠傳與亞太電信合併，遠傳頻寬有超過上限，中華電信也不應該會超過上限，而有超過頻譜上限的業者是不是要引用例外條款?遠傳尊重主管機關決定。

李和音說，所有政府釋放出來的頻譜是業者依照網路建設和用戶數所做的投資，因此就信賴利益保護原則，不應該事後修法來改變當初業者的信賴利益保護基礎，即使市場改變為3家業者，也應該是向後生效。

李和音指出，前幾年電信業者來自行動語音及行動數據營收急遽下滑，尤其行動語音收入受到LINE等大型影音平台影響很大，所有的電信業者提供很好的基礎網路設施，讓消費者可以利用這些平台，但電信事業卻無法向消費者收取費用。

李和音說，電信業者同時也提供很好的數據基礎網路讓數位平台業者發展各項創新服務，例如Netflix魷魚遊戲等也是用到電信事業的基礎網路，但電信事業在其中卻完全無法獲利。若網路卡卡的，導致客訴，消費者也都向電信公司申訴抱怨，但電信業者卻無法向跨國大型平台業者收取費用。

因此，這些都導致電信業者行動語音及行動數據收入前幾年大幅且持續下降。李和音強調，電信市場的競爭態勢不只在五家電信業者，其實還有來自其他大型跨國平台的競爭，整體匯流市場結構正在大幅變化，成為數位經濟下的新趨勢，更凸顯然「市場的定義」應該重新被檢視。

電信事業提供好的網路，但台灣的5G資費卻也是全球最便宜、CP值最高，李和音說，但也代表電信業者的收入主要來自用戶，但電信業者的成本卻是建構在頻譜競標金以及網路建設成本，就算是小業者同樣有頻譜標金加上網路的成本，問題是台灣只有2,300萬人口，市場就這麼大，人口數是否足夠支撐成本?

反觀國外的整併，其資費結構遠遠比台灣來得高，加上人口規模大，即便整併後也是3家公司，反觀台灣現有5家業者競爭的市場是否得以支持5家電信業者永續發展?值得大家討論。