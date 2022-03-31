一段白俄羅斯街頭拍攝到的影片顯示，帶有V標記的俄羅斯軍用車輛，正沿著 M10 高速公路從雷奇察(Rechytsa)駛向戈梅利(Gomel)。這列軍車並不尋常，搭載的是9K-79「圓點」(Tochka-U)彈道飛彈，按理說，它已在2019年就退出俄軍現役。戈梅利離烏克蘭邊境只有20公里。

防衛部落格(Defense Blog)報導，情報分析師表示，這列軍車至少有8輛圓點、幾輛 BTR-82a輪式運兵車、大約 9 輛 卡馬茲卡車(KamAZ)，另有通訊車和一台起重機。

7:50

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

「圓點」是一種機動式短程彈道飛彈，北約代號為SS-21「聖甲蟲」(SS-21 Scarab)，採用固態火箭引擎，全重1.8噸，射程約1700公尺，可對敵方戰術目標進行精確打擊，例如哨所、橋樑、儲存設施、部隊集中地和機場。彈頭有高爆彈、集束彈，以及核生化彈頭。

此型飛彈於1976年服役，在1994年、1999年車臣戰爭都有動用，也在2014年派到敘利亞戰場。

2006年起逐步被9K-720「伊斯坎德爾」飛彈取代，就俄羅斯的說法，在2019年已正式退出俄羅斯陸軍。

烏克蘭有這型武器，俄羅斯一直堅稱，烏克蘭軍隊在頓巴斯地區，利用圓點飛彈轟炸頓內次克市，造成大量的俄語人口死亡，是俄軍他們出兵維和的理由之一。

由於俄羅斯自己就是圓點飛彈的生產者，因此聯合國反問「如何證明圓點飛彈是烏克蘭的轟炸」，對此，今年3月18日，俄羅斯官員在給聯合國安理會和聯合國大會的信中保證，「圓點-U」戰術飛彈未在俄羅斯武裝部隊服役。

不過，現在被拍攝到俄軍再次動用圓點飛彈，這是否意味現有的9K-720「伊斯坎德爾」飛彈數量不足，只能動用已退役的二線飛彈?