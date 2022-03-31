去年時尚精品品牌Gucci於好萊塢大道上演「Gucci Love Parade」大秀，今(31日)品牌攜手臺北市政府，將臺北市信義區興雅路幻化為好萊塢大道，並邀請張震、張孝全、章廣辰,、王柏傑、胡宇威、吳念軒、王陽明、周興哲、賈靜雯、范曉萱、曾之喬、莫允雯、蔡詩芸、天心等人參與此次時尚盛會。本季以好萊塢為主題，自然也提到日前震驚好萊塢的「巴掌事件」。

張孝全以Gucci海軍藍西裝套中正裝出席，西外上的小Logo設計增加整體細節度。（吳松翰攝）

談到此事同樣身為人夫的張孝全表示，「（遇到同樣的事情）應該不至於動手，但如果要捍衛的話可能真的會說些什麼，但不會動手。」而身為人妻的賈靜雯則補充，「每個人對於承受壓力不一樣 但畢竟是大型典禮 還是要自己控制一下自己的情緒。」

張震以Gucci蕾絲襯衫搭配閃耀的點點黑色西裝套裝現身派對，笑談女兒大小事。（吳松翰攝）

至於近期樂當女兒傻瓜的愛家影帝張震，出席時尚活動也不忘提自家千金，「我蠻喜歡品牌一些卡通系列，也收了米老鼠、唐老鴨系列的服飾，但她應該覺得我很奇怪吧。」他透露近期女兒熱愛公主系列，此次以華麗的蕾絲襯衫搭配點點黑色西裝帥氣現身，「今天的應該她會喜歡，（女兒）最近也蠻喜歡蕾絲的。」

天心今火辣現身Gucci Love Parade派對。（吳松翰攝）

此次各明星幾乎都從上次去年品牌大秀「Gucci Love Parade」的115套秀款中挑選本日造型，其中天心今日誠意十足，以黑色束腰洋裝現身搭配粉色竹節包現身背板，其中胸前深Ｖ造型甫現身，便受到現場工作人員熱烈歡迎。

賈靜雯表示自己的fashion style就是「帥氣」，其中西裝造型是他最喜歡的造型之一。（吳松翰攝）

對於身邊同僚的火辣，賈靜雯則以帥氣的海軍藍排扣西裝套裝現身，「（大家）都說我穿西裝很好看，這次就特別選擇這套可以顯露身材又露腿的西裝套裝出席。」而本次服裝上修身的腰封設計，將本就纖細腰線凸顯得更加凹凸有致，不過賈靜雯補充，「雖然看起來好像很貼，但穿起來還蠻舒服的，感覺我還是可以享受美食。」

曾之喬以Gucci滿版造型套裝現身，服裝上隱藏閃爍的小細節讓他笑稱，「我第一次這麼閃耀。」（吳松翰攝）

胡宇威以Gucci滿版西裝外套搭配咖啡色西裝褲現身。（吳松翰攝）

莫允雯以咖啡色洋裝搭配黑色腰封，呈現帶點暗黑的優雅風格。（吳松翰攝）

在背板訪問結束後，眾明星動身前往品牌打造的Gucci大道，參與Love Parade上市慶祝派對，此次Gucci把去年那場精彩大秀帶回台灣，特別在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店，店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。

Gucci於台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店。（Gucci提供）

為慶祝「Gucci Love Parade」上市，於1日、3日至5日，晚間六點半至十點間，以「Gucci Love Parade」於台北101大樓點燈，更邀請民眾即日起至5日間，前往興雅路「Gucci大道」，體驗來自創意總監Alessandro Michele的綺麗幻想。

章廣辰已具學院風的黑白格紋西裝外套，搭配米色毛衣，展現青春活力。（吳松翰攝）

Gucci設計總監Alessandro Michele母親是為電影製作公司助理，故好萊塢的故事、電影對他來說就想童話一樣，「Hollywood」更成為其最嚮往的夢想。故去年特別於好萊塢大道封街舉行時尚大秀，結合他最愛的希臘神話，透過戲劇又現代的服裝風格，表現其對電影、明星產業的眷戀，彷彿就是把這一整個系列作為一封情書獻給好萊塢。除了向經典電影致敬，可以發現本季的時裝不管是材質、剪裁都以一種復古華麗的風格呈現，像是正式又懷舊的燕尾服、長禮服，復古感十足的絨布材質、誇張閃片，這些元素都是Alessandro Michele童年時對好萊塢的印象，也帶領觀眾重回好萊塢的黃金年代。