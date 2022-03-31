民進黨屏東縣長初選激烈，在民調倒數1周時，周春米舉辦「屏東有春又有米，百工百業挺春米」記者會，現場有原住民、宗教界、觀旅餐飲業、農畜漁牧、社區協會等百工百業代表現身相挺，對此，周春米宣示要以五大核心產業、六大發展區域，打造「新世代，新城市」的屏東縣。

周春米宣示，將以五大核心產業以及六大發展區域的方式，將屏東打造成「新世代，新城市」。五大核心產業分別是科技產業、農金產業、觀光產業、綠能產業、長照產業，從高鐵延伸的高科技產業區域、農漁畜加工保存銷售推廣、山海傳統文化的觀光、日照風力生質等再生能源、升級33鄉鎮市長照軟硬體設施。

周春米指出，六大發展區域將以屏東及周邊鄉鎮作為都會工商城，有高科技、農醫、交通、運動等新興產業；屏北及鄰近原民鄉鎮是屏東的花果天堂，將有精緻農業、農民健康保險條例帶動的再就職青壯年勞動力的投入；客庄平原地區的農畜及咖啡可可產業，加上潮州農業加工包裝廠，還有鐵道文物館的觀光潛力。

至於沿海地區從海洋漁業、養殖漁業到搭配綠能產業發展，從觀光、漁業到科技業面面俱到；恆春半島的擴大文化藝術祭活動、輔導蔬果農業，並發展永續觀光模式；原鄉的農產觀光，更要搭配保存及發揚原住民族的傳統文化，成就深度生態探索。

自來泰武鄉佳興部落的排灣族藝術家沈安日說，感謝周春米委員對部落基礎建設改善、農業、灌溉用水、學校設施的改善，以及在立法院透過修法，重視原住民族土地返還及認定，因應原住民人口增加，提出修憲案增加原住民族的立法委員席次，最重要的是，周春米委員對部落、產業、文化的重視和支持，因此他也致贈排灣族的護身符予周春米委員，護身符可以讓排除掉不好的事情，讓所有活動能夠順利，成為屏東第一的女縣長。

來自恆春的青年代表，也是恆春半島文化推動者莊浩旭說，潘孟安縣長一直以來支持恆春半島的半島歌謠祭、落山風藝術祭、墾丁的衝浪，希望周春米委員成為屏東第一位女縣長後，也能繼續支持恆春半島的文化活動。