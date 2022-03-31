農地違章工廠申請合法大限到3月21日止，最後關頭各地方政府收件爆量，經濟部今天發布最後統計結果，至收件日止，全國仍有2000家未申請，由於尚未扣除申請者中重複或有問題者，實際未申請家數會再高一些。對這些不尋求合法的違章工廠，4月起將由地方政府開始勘查，強制勒令停工、斷水斷電，不讓其繼續存在。

為解除農地違章工廠亂象，《工廠管理輔導法》2019年修法，以「特登工廠」取代過去的「臨登工廠」，要求2016年5月20日前的低污染未登記工廠，須於2022年3月19日前申請納管，適逢假日延到21日。

最後關頭，全國納管申請數量，從過去每週約4、500件，到截止日創下4000多件高峰。根據中部辦公室統計，全台4.5萬家未登記工廠，目前已有3.3萬家完成申請，加上之前有7392家取得特登，47家合法。

經濟部中部辦公室主任郭坤明指出，統計還沒來申請的家數掉到只有2000家左右，但是地方政府還需要一點時間整理消化重複部分，加上有些申請者不在原來資料庫內，也要確認扣除，實際未申請家數會超過2000家，正式的4月份才會公告。

這些未前來申請違章工廠，地方政府4月將開始查處，會先發函給予陳述意見，之後勘查確認違法，即依法勒令停工，不從者即刻斷水斷電。如果是非屬工廠的違章建築，則通報內政部另依建管法去斷水斷電。

至於已經申請工廠，中辦表示，因為最後關頭量太多，無法像去年隨到隨審，需要一點時間核對，如果文件符合者，則須於一年內提出污染、消防安全等工廠改善計畫，並繳交營運管理金，最遲2030年之前取得「特定工廠登記」。

除了2000家以上尚未申請工廠，另外有屬於中高污染、新增未登記、3年內有環保工安違規紀錄的低污染工廠，有1677家被列為優先查處名單，將由地方政府4月開始查處。