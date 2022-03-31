台南佳里牛蒡節4月9日將在佳里農會塭內分部登場，備受親子期待的拔牛蒡體驗，開放部分名額現場報名。(劉秀芬攝)

台南市佳里區是牛蒡的故鄉，今年栽種面積為40多公頃，佳里區農會為了推廣牛蒡產業，4月9日將在塭內分部舉辦牛蒡產業文化節，推出限量牛蒡香腸、牛蒡果凍、牛蒡香腸、牛蒡包子免費品嘗，還有拔牛蒡等田間體驗，有吃有玩活動不容錯過。

佳里區農會總幹事楊豐賓表示，今年牛蒡節活動很不一樣，特別移到牛蒡產區塭內里辦理，除了熱鬧表演節目，還有青農和農會家政班特別研製牛蒡雞湯、牛蒡包子、牛蒡香腸、牛蒡脆梅凍，各送出100份免費品嘗。

此外，備受親子期待的田間體驗活動，包括拔牛蒡、牛蒡披薩DIY、皮雕體驗，600個名額一開放就秒殺，在鄉親熱烈詢問要求下，佳里農會活動當天也開放部分名額現場報名，有興趣親子要把握機會。

佳里區農會為行銷佳里好「蒡」，31日由農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓一起宣傳農會研發牛蒡餐點，楊豐賓說，農會今年新推出牛蒡脆餅，提高牛蒡附加價值，試賣期大受好評，活動當天還有優惠價，1包99元。

佳里農會表示，除了邀請在地舞團及社團音樂表演，當天還有農民節表揚活動、農會農業成果展、產銷班、青農產品展售，增加農友交流機會，也希望讓在地民眾多多支持選購在地新鮮蔬果與優良加工農產品。