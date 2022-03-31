中共中央政治局常務委員會3月31日召開會議，聽取「3·21」東航MU5735航空器飛行事故應急處置情況的匯報。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話稱，要深刻吸取教訓，全面排查整治風險隱患，因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，直接責任人員與相關領導都要嚴肅追責。

據《新華社》報導，中共中央政治局會議指出，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故發生後，黨中央高度重視，習近平總書記立即作出重要指示，強調要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，儘快查明原因，做好遇難者家屬安撫和服務工作。各有關方面快速回應，組織民航、應急、公安、軍隊、衛健和廣西等各方面力量，按照「統一指揮、分工負責、深入細緻、科學有序」總體要求，全面做好有關工作。目前，善後處置、事故調查等工作正在有序進行。

會議強調，「這次事故導致機上132名人員不幸遇難，我們深感痛心。要堅持人民至上、生命至上，深入細緻做好善後處置工作，再接再厲、善始善終。要繼續做好遇難者遺骸遺物整理、移交等工作，給逝者以尊嚴、給家屬以慰藉。要加大遇難者家屬幫扶救濟工作力度，讓遇難者家屬安心。各有關方面要科學有序開展事故調查，組織各方面專家綜合分析飛機資料和各類物料證據，儘快查明事故原因和性質。要平穩有序做好後續資訊發佈工作，按照及時、準確、公開、透明原則，持續發佈資訊，積極回應社會關切。」

會議指出，要堅持統籌發展和安全，發展決不能以犧牲安全為代價，各方面一定要深刻吸取教訓、舉一反三，進一步健全安全生產責任制，抓好安全生產責任落實，在全國全面開展安全生產專項大檢查，全面排查整治風險隱患，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的責任，對相關領導也要嚴肅追責問責。