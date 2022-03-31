和碩前資深副總裁蔡進國26日因獨自爬山，又未按原路線走登山步道，導致跌落溪谷失蹤多日喪命；財信傳媒集團董事長謝金河為此發表看法，他說自己也有多年爬山路跑經驗，10幾年前也曾經歷過山難，一度受困在溪流旁，所幸他努力維持體溫，才在當晚10點多獲救，他因此強調「決不能1人單獨爬山」。

謝金河在臉書上發文說，他參加捷兔俱樂部跑步近30年，曾發生多次狀況，像是頭部撞樹流血，硫磺谷踩空跌落山谷、摔斷門牙等，其中印象最深刻的是十幾年前獨自1人困在百吉隧道附近深山，他說當天比較晚到現場，只循著地上麵粉痕跡一路往前跑，但路上都沒有看到其他跑友，天色漸黑後逐漸擔心起來。

謝金河說自己也有多年爬山路跑經驗，10幾年前也曾經歷山難，一度受困在溪流旁，所幸他努力維持體溫，才在當晚獲救，他因此強調「決不能1人單獨爬山」。（翻攝自臉書）

謝金河說，後來他在地上看到Checking字樣，前方有3條路線，選擇其中1條後竟發現是先前跑過的路，崩潰之下只能繼續跑，希望能走到馬路上，結果走到1條河流，當時天色已黑、伸手不見五指，他甚至失足跌入溪中，爬起後只能靠著石壁等救兵，「我兩手緊靠胸口，希望不要失溫，心中只想著一定要熬到天亮」。

最後是謝金河的司機告知其他跑友謝沒有回來，跑友才趕緊入山找人，幸運的是謝在當晚10點就聽到喇叭聲，大喊後順利獲救，如今他回想直呼「這是驚魂的一夜，一輩子都難忘」，也強調爬山時千萬不要1個人，他平時看到荒蕪山道會想要探險，所幸這些年他都有朋友相伴爬山，不會孤立無援。