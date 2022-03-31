韓星玄彬、孫藝真交往近2年修成正果，3月31日下午在首爾華克山莊酒店的婚宴場地「Aston House」舉行戶外婚禮，考量到疫情以非公開方式進行，只邀請親友到場。婚禮現場，身穿白色婚紗的孫藝真，由爸爸牽著手走進會場交到女婿手上，孫藝真更一度感動落淚，身穿黑色西裝的玄彬則深情地在一旁雙眼直盯、守護著愛妻，2人也在約300名賓客的見證下交換婚戒，畫面宛如韓劇般唯美浪漫。

婚禮流程和出席星友陣容堪比頒獎典禮，不僅分了上半場、下半場，司儀更請到電影發布記者會御用主持人朴京琳，玄彬多年好友張東健也特別上台致詞，還有「OST女王」Gummy獻唱2人定情作《愛的迫降》插曲〈Give You My Heart〉，緊接著歌手金範修、Paul Kim輪番上陣演唱，包括孔劉、黃晸珉、池珍熙、朱鎮模、薛景求宋允兒夫婦、河智苑、金宣兒、李珉廷、李貞賢、「少女時代」潤娥、田美都、丁海寅等合作過的藝人好友都是座上賓，與孫藝真擁有交情逾10年的好姊妹孔曉振也開心接到了捧花。

玄彬、孫藝真婚禮菜單。（摘自IG)

菜單也被賓客分享到IG上，包含Ossetra魚子醬、低溫烹煮海鮮、海膽籽、天然松茸五穀奶油濃湯、番茄羅勒冰凍果子露、烤咸平韓牛里脊肉、烤活龍蝦 、松露馬鈴薯泥、羊肚菌菇醬等各種高檔食材，據韓網資料顯示，一位賓客的餐費基本為28萬韓幣（約7000元台幣），若現場招待300名，就要花費約210萬台幣的餐費，再加上大廳使用費最少就要1500萬韓幣（約37.5萬台幣）、場地布置費用2500萬（約62.5萬台幣），以及門口警衛費用約1000萬韓幣（約25萬台幣），再加上其他額外費用，粗估整場婚禮花費近500萬台幣。

玄彬和孫藝真在2018年因合作電影《極智對決》傳出假戲真做，還被網友目擊到同遊美國，雖事後否認戀情，但他們也不畏緋聞，再度合作《愛的迫降》，傳了3次緋聞，在去年元旦被拍到打高爾夫的約會照才終於認愛。這次婚禮他們也維持一貫的低調作風，對於細節保密到家，現場保安做到滴水不漏，不僅一早就有保鑣在入口站崗核對入場人員身分，更出動無人機巡視，甚至喜帖還是1人1份，不能攜伴參加，就連參加藝人的經紀人都只能待在休息室。

不過2大韓流巨星的威力，仍讓韓媒無所不用其極，努力拍攝到現場畫面，為大家實況轉播，只見現場掛上水晶燈，擺滿蠟燭和白色、粉色花束，相當溫馨、典雅。而玄彬所屬經紀公司「VAST娛樂」昨也終於公開2人的絕美婚紗照，並感謝外界對於這對新人的祝福和支持，照片中，只見他們甜蜜緊牽對方的手，孫藝真更是張嘴露出燦笑，幸福之情溢於言表。另外，知情人士也向韓媒透露，小倆口目前尚無任何蜜月旅行的規劃，會先一起甜蜜地度過婚後的首個週末，享受屬於他們的2人世界。