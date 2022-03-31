有名正妹因有頭痛、乾嘔等疾病纏身，為了治療疾病，認識陳姓靈學講師，陳男以宗教神力迷惑稱她的病症「事情很大條」，並以菩薩旨示要「性交20次」才能治癒疾病，她因此答應接受「性交治病」，然而，日後她對陳男提告妨害性自主罪；法官調閱兩人Line對話紀錄，認定兩人有男女朋友關係曖昧情愫，女子也未能積極提出被迫性交證明，則判定陳男無罪。

依據判決書記載，一名正妹因疑罹患憂鬱症，並有頭痛、暈眩、乾嘔、時慾不振等症狀，108年10月間在台北道場認識一名靈學陳姓講師，陳男假藉接收地藏王菩薩及諸多神明旨示，已宗教神力迷惑恫嚇她的病狀「事情很大條」，並以菩薩旨示向她表示兩人要雙修「性交20次」才能治癒她身上的病症。

於是，正妹誤信陳男以宗教神力進行醫療治病，同意接受「性交治病」，兩人於108年12月至109年6月半年期間，前往高雄、桃園、台中等摩鐵、飯店，她被陳男性交20次得逞。

陳男辯稱，否認對女子有強制性交犯行，並稱他與女子兩人是男女之間交往，因此很自然的發生性行為，雖然有向女子提過某些宗教的雙修行為，但是從來沒有誘導或強迫女子與他發生性行為。

桃園地院審理，調閱女子與男子Line對話紀錄可見，兩人發生性行為原因，除了男子曾敘述有關宗教神力之外，還摻雜男女交往關係與情愫，男子對女子有噓寒問暖、甜言蜜語訊息，女子曾以「我很單純的」、「但是我沒過衛生棉條」、「我也愛你」、「我也想你」...等語，男子則回覆「我會顧著你的。疼你，乖」、「我帶套子就好，然後你帶衛生棉條，這樣就能泡澡了」、「愛你。我的親親」、「想你，我的寶貝」...等語，兩人互動如男女朋友一般。

法官認為男子以神鬼之說求得女子信賴，再進行追求博得好感，並進階發展成男女交往關係，兩人因而發生性行為，此番行徑或許有道德瑕疵，但女子未能積極證明男子有違女子意願而性交犯行，因此，認定男子無罪。