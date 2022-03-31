下營香草種植業者示範如何以香草入菜，增加餐點特色。(台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南市下營區農特產以鵝肉、火雞、桑葚、黑豆及文旦聞名，為成立下營休閒農業專區，業者齊力合作交流想法，一畝田香草莊園主人王小姐經營香草多年，是下營新興農遊體驗熱點，專區籌備會員們31日至香草園取經，希望將香草應用在各自產品或體驗活動，透過異業交流，讓遊客到下營有新的體驗。

下營休閒農業專區推動籌備會主委鄭慶凰表示，鄉親積極推動地方創生，去年海墘營文化基金會在大屯社區推動青銀合創香草產業，教長輩種植香草盆栽，學習運用香草製作各種鹹甜餅乾、甚至學做冰淇淋，相當受歡迎。

在推動成立下營休閒農業專區過程中，一畝田香草莊園也加入籌備會，提供其栽種香草多年技術，以及香草相關產品製作、銷售、DIY體驗活動等經驗分享。

一畝田香草莊園主人陳威任說，莊園加入休閒農業區籌備會，最大期望是希望能與大家合作，吸引遊客來下營玩，帶動地方產業發展，地方繁榮了，工作機會多，年輕人可以回家鄉工作，成為一個好的循環。

陳威任說，地方產業如果需要種植香草技術，需要研發與香草有關食譜、體驗，一畝田香草莊園都很樂意提供協助。

下營區長李宗翰表示，31日邀請下營休閒農業專區內餐廳、民宿、農場等業者，到香草莊園品嘗各式香草料理，由專業講師講解如何經營特色場域，期待各業者從中得到啟發，加入香草要素，成為下營休閒農業新亮點。