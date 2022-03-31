樂士原董事長陳龍發30日雖遭八位董事及獨董解任，但經濟部商業司尚未完成變更登記，31日依原定計畫召開董事會，人數不足流會，無法承認去年財報。樂士31日發布重訊表示，八位董事及獨董30日召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜的適法性，有待相關機關認定。

樂士目前有八席董事、三席獨董，前立委李全教與友軍夏帝投資，可掌控五席董事、三席獨董，陳龍發派則有三席董事。夏帝投資法人代表律師林耀立等八位董事及獨董，30日召開董事會，解任陳龍發董事長職務，隨即改推舉吳榮傑出任董事長，並向經濟部商業司申請辦理董事長變更登記。不過陳龍發也向經濟部商業司提出異議。

夏帝投資派八位董事及獨董，30日加碼召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜。陳龍發雖遭解任董事長職務，31日仍依原先規劃召開董事會，卻因人數不足而流會，無法承認去年財報、股利發放、發放董監事酬勞及員工分紅等議案。

陳龍發指出，經濟部商業司尚未完成變更登記，他仍是樂士董事長，董事會仍應由他召集，八位董事及獨董30日召集加開臨時董事會承認去年財報及決定股東會事宜，程序不合法。

樂士無法在最後期限前承認去年財報，已將全案告知證交所，也依規定發布重訊說明。陳龍發強調，八位董事及獨董30日召開董事會承認去年財報適法性，有待相關機關認定。樂士無法出具去年財報，若遭證交所處以暫停交易，樂士只能接受。