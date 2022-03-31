中福、樂士、台開及互億去年財務出不來 20:532022/03/31 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，中福（1435）、樂士（1529）及台開（2841）因未能完成法令規定程序，以及互億（6172）尚洽尋會計師中而無法如期申報外，其餘均已完成申報作業。若中福、樂士及台開在證交所公告後仍未如期送財報，預期最快4月上旬將遭到停止買賣。 證交所指，明日若還是沒有公告財報，就會公告上述3家公司將停買，不過，證交所強調，若在停買執行前送財報則可免於執行。另外，互億則已於去年11月中旬停買至今。 倫敦證交所與Floww合作 進軍未上市企業籌資市場 樂士今再開董事會承認去年財報 流會恐釀暫停交易 #互億 #台開 #樂士 #中福 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所董事會 通過采鈺及北極星藥業-KY上市案 18:132022/03/22 財經 樂士31日董事會流會 無法承認去年財報 20:532022/03/31 財經 樂士董事長爭奪戰 今登場 11:322022/03/30 財經 新天堂樂園員工不會解雇！ 台開董事長邱于芸現身勞資協商會 19:132022/03/11 生活 中福處分資產 引爆兩派鬥法 04:102022/03/30 財經要聞 龍燈-KY因合併 預計4/27停買、5/3起下市 19:252022/03/28 財經 4家上市公司3月證交所開法說 茂矽16日率先登場 12:262022/03/15 財經 中福股價異常波動 主管機關盯上 10:452022/03/30 財經 證交所3/30起 舉辦7場KY公司線上財務業務說明會 17:432022/03/29 財經 國化等5公司4月於證交所場地自辦法說會 17:332022/03/29 財經 台開再次遭退票 合計14張 04:102022/03/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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