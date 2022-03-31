證交所表示，中福（1435）、樂士（1529）及台開（2841）因未能完成法令規定程序，以及互億（6172）尚洽尋會計師中而無法如期申報外，其餘均已完成申報作業。若中福、樂士及台開在證交所公告後仍未如期送財報，預期最快4月上旬將遭到停止買賣。

證交所指，明日若還是沒有公告財報，就會公告上述3家公司將停買，不過，證交所強調，若在停買執行前送財報則可免於執行。另外，互億則已於去年11月中旬停買至今。