工紙大廠榮成（1909）響應政府政策，擴大回台投資，31日宣布未來三年將投下35億元，建置自動化及智慧化綠色包裝產線、以及SRF生質能鍋爐，以呼應環保永續的產業大趨勢。

在此之前，正隆2013年首度啟動「鮭魚返鄉」計畫，斥資37.5億元，在彰化二林廠建置年產30萬公噸的造紙機，並於2015年完工投產。

2019年，在美中貿易戰的氣氛下，榮成再宣布砸下70億元，在台投資低碳造紙工紙廠紙機新建及升級改造，與綠色包裝紙箱廠生產線汰舊換新及自動化智慧化升級改造等項目，其中包括在彰化二林廠增設1部年產20萬公噸的紙機，投資期三年，剛好今年完成。

榮成迫不及待，今天再宣布啟動「回台投資3.0」計畫，擬於未來三年，加碼在台投資35億元。

此次投資計畫將分二部分，第一部分針對從事綠色包裝的南崁及龍潭兩廠，將生產線進行自動化及智慧化升級改造，投資金額8.8億元，分別將於今年第3季及明年第1季分階段投產，以滿足國內產品包裝的新增需求。

第二部分，榮成將在彰化二林廠建置生質能鍋爐，使用SRF生質燃料，以符合榮成低碳造紙的綠色製程，投資金額26.6億元，2025年底完成後，預計每年可減少2.8萬噸的煤炭使用量。

榮成也導入氣候變遷相關財務揭露框架（TCFD）及建立碳盤查制度，同時持續提升五項環保高新技術，並執行節能減排改善、再生能源設置、生質能鍋爐建造等三大方向，以落實公司減碳目標。

榮成此次回台投資案，因公司使用回收廢紙做為生產原料，屬低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務型製造業，符合5+2產業創新領域中的「循環經濟」產業的規定，今天獲得經濟部投資台灣事務所專業團隊聯審通過，預計可新增本國就業機會超過70人。