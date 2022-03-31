《金蓮纏夢》主演張瑄庭（左起）、藝術總監王海玲、編劇王瓊玲、主演蕭揚玲。（鄧博仁攝）

《金蓮纏夢》藝術總監王海玲（左起）、主演蕭揚玲、主演張瑄庭，在劇中共同飾演李玉娘在不同時期的面貌。（鄧博仁攝）

《金蓮纏夢》主演蕭揚玲飾演回歸鄉野的玉娘，挺著大肚子仍扛著扁擔操持家計。（鄧博仁攝）

《金蓮纏夢》主演張瑄庭在劇中踩蹺技藝，踩蹺被譽為「東方芭蕾」。（鄧博仁攝）

《金蓮纏夢》主演蕭揚玲飾演回歸鄉野的玉娘，挺著大肚子仍扛著扁擔操持家計。（鄧博仁攝）

《金蓮纏夢》主演張瑄庭（左起）、藝術總監王海玲、主演蕭揚玲、在劇中共同飾演同角色，不同年紀的女性。（鄧博仁攝）

台灣豫劇團《金蓮纏夢》編創群，主演張瑄庭（左起）、團長彭宏志、藝術總監王海玲、主演蕭揚玲、編劇王瓊玲、導演殷青群。（鄧博仁攝）

台灣豫劇團本土系列以豫劇聲腔融合台灣風情，蘊藉這塊土地最溫暖真摯的詩篇。29日預告將推出《金蓮纏夢》。劇中描述著古代女子從「紅顏雖老心猶暖，驀然回首淚斑斑」感慨為求取美滿姻緣，女子只得「一代纏一代」，盼由後天纏小腳之病態美感，博取未來的保障，女性日日夜夜與裹腳布艱苦拔河，從腳底層升起的勇氣與冀盼，或許是騰空飛躍擁抱成就的唯一希望。 本劇延請劇作家王瓊玲教授打造，透由瑰奇華麗的唱詞帶出深閨女子的惆悵，場景經過精心提煉剪裁，將女子一生由青春至老去，高低有致呈現飽滿張力。劇中女主角將以戲曲功夫踩蹺演出，三寸金蓮的小腳舉重若輕，從臺北艋舺繁華歡場上婀娜多姿的花魁女，到南部鄉野間遍走山路勉力維生的莊稼婦，金蓮是她無法拒絕的存在與桎梏，將緊緊牽扯觀者心緒，女子當自強，小腳撐起一片天，孑然獨立於這瓣瓣如蓮的步履上，且行且珍重。

《金蓮纏夢》導演殷青群表示：「這齣戲對他來說是在圓一個夢」，他自小坐科學戲時，看到旦角演員上的第一門課就是「踩蹺」，心中一直希望能安排以踩蹺為主的大戲，讓演員展現硬底子功夫，發揚傳統戲曲精神。 《金蓮纏夢》講述於清末民初時期，女子從青春到老，一生被三寸金蓮的裹腳布緊緊糾纏，除了身體受捆縛及行動不便，也禁錮了靈魂與想像；女子小時受制於父母家，嫁作人婦後轉為夫家而活，甚少擁有對生命及生活的自主權。歷時百年後，告別了封建的纏足傳統，為何女性依然難以丟棄象徵纏足的高跟鞋？從強烈的劇情高潮轉折間，不禁引發如此探問。